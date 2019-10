Rumunsko čeká hlasování o nedůvěře vládě. Opozice má šanci kabinet sesadit

Rumunské opoziční strany v úterý navrhly hlasování parlamentu o vyslovení nedůvěry vládě premiérky Viorici Dancilaové. Rozhodovat by se mohlo podle tamních médií už v pátek. Po letech je to poprvé, co má pokus o sesazení vlády reálnou šanci na úspěch, protože sociálními demokraty vedený kabinet má v zákonodárném sboru po rozpadu koalice menšinovou podporu.

