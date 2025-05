Protestní hlasy v rumunských volbách jsou silné, účast Rumunů v zahraničí je rekordní, říká expertka

Rumuni opět volí hlavu státu – podruhé během šesti měsíců. Výsledek listopadového hlasování soud zrušil a vítěze prvního kola Calina Georgesca nakonec úplně vyřadil z klání, kvůli tomu, že mu údajně k úspěchu výrazně pomohlo Rusko. Přesto se teď může stát, že v prezidentském paláci nakonec usedne kandidát krajní pravice. „Předpokládá se velká síla protestních hlasů,“ podotýká rumunistka Jarmila Horáková pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Bukurešť 18:13 4. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rumuni míří k opakovaným prezidentským volbám | Zdroj: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jaká nálada panuje v Rumunsku po sérii dost těžko uvěřitelných politických peripetií? A jak silně se projevuje názor, o kterém se mluvilo po zrušení prvního kola prezidentských voleb v listopadu, že vládnoucí elita odepřela vítězství legitimnímu kandidátovi?

Samozřejmě to v rumunské společnosti nějakým způsobem rezonuje. Dnes jsou všichni napjatí, jak volby dopadnou. Co se týče průběhu, už od pátku mohou hlasovat Rumuni v zahraničí a účast je rekordní.

V Rumunsku začaly opakované volby prezidenta, podle průzkumů má největší šanci na výhru Simion Číst článek

Už v tuto chvíli se ví, že jich v pátek a v sobotu přišlo o 300 procent víc než na podzim, celkem to je asi půl milionu hlasů. Rumuni žijící v zahraničí mohou hlasovat i během neděle, kdy hlasují i Rumuni v Rumunsku.

Protestní hlasy jsou velmi silné a brzy se dozvíme, nakolik tyto tendence ještě posílily.

Do jaké míry se po sérii soudních rozhodnutí, které jsou mnohdy vnímány jako kontroverzní, poučily úřady, aby byly schopné odfiltrovat údajný ruský vliv na volby?

Podle toho, jak kampaň proběhla, se zdá, že úřady to tentokrát už velmi bedlivě sledovaly. Objevily se nějaké stížnosti, které byly řešeny. TikTok jako klíčová síť spolupracoval s rumunskými orgány, kdy byly smazány různé podezřelé účty a podobně. Zdá se tedy, že všechno proběhlo tak nějak v rámci regulérních mezí.

Krajně pravicový tábor měl po vyřazení Georgeska jenom několik dní na to, aby přišel s novým kandidátem. George Simion sám nejdřív říkal, že ve volbách kandidovat nechce. Jak to, že se za tak krátkou dobu stal favoritem?

Je to z jednoduchého důvodu, protože krajně pravicová scéna postavila jenom jeho. On kandidoval i v podzimních volbách, kdy skončil na čtvrtém místě. Teď ale dostává veškeré protestní hlasy a zdá se, minimálně ze zpráv od Rumunů v zahraničí, že u nich velmi silně zabodoval.

Šanci dostat se do druhého kola mají ještě tři kandidáti. Kteří to jsou?

Podle posledních průzkumů, které proběhly ještě na poslední chvíli v pátek, se předpokládá, že prvním kandidátem, který postoupí, bude právě George Simion. Pravděpodobně bude mít přes 30 procent.

Georgescu kandidovat nemůže, kdo bude rumunským prezidentem? Představujeme 5 hlavních kandidátů Číst článek

Druhé místo tento průzkum přisuzoval Crinovi Antoneskuovi, třetí Nicušorovi Danovi a čtvrté Victoru Pontovi. Až na pátém místě skončila Elena Lasconi.

Jsou nějaké prognózy, jak by to mohlo vypadat ve druhém kole, kdyby se utkal například Simion s Antoneskuem?

Jak jsem sledovala ty nálady, předpokládá se velká síla protestních hlasů. Je potřeba tady zdůraznit, že nejsou úplně nutně pro George Simiona, ale proti systému, proti podzimní anulaci voleb. Fakticky ale tyto hlasy jdou k Simionovi.

A kdyby Simon zvítězil i v druhém kole, co by to znamenalo pro Rumunsko, pro Evropu, pro Ukrajinu?

Rumunský prezident nemá pravomoci, aby mohl nařídit vystoupení Rumunska z Evropské unie nebo z NATO, ale dá se očekávat, že by to vedlo k silnější izolaci země a že by se z Rumunska stalo další Orbánovo Maďarsko nebo Ficovo Slovensko. Země by se ubírala tímto směrem.

Pro Evropu by to znamenalo, že by spolupráce začala určitě drhnout. Co se týče Ukrajiny, Simion deklaruje, že by rád zastavil export ukrajinského obilí přes Rumunsko, přes černomořské rumunské přístavy. Taky uznává Krym jako ruský.

Má zákaz vstupu do Moldavské republiky, o které prohlašuje, že by chtěl sjednocení, a má zákaz vstupu na Ukrajinu. V tomto ohledu by to tedy bylo velmi problematické.