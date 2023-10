V Izraeli panuje zklamání z nedostatečné podpory Ruska, kterou země nezbytně potřebuje, soudí rusista

„Katastrofální situace, která na Blízkém východě v posledních dnech a týdnech nastala, jde na ruku ruskému vedení,“ popisuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus rusista Tomáš Glanc. Rusko podle něj bude profitovat z rostoucích cen nafty, chaosu i možnosti posílení své pozice na Blízkém východě. OSOBNOST PLUS Praha 0:16 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Válka se pro ruské vedení stala dokonce komfortní,“ domnívá se Glanc | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Rusko se určitě bude pokoušet hrát roli mírotvorce. Bude se pokoušet na účet této tragédie posílit svůj vliv v oblasti,“ předpokládá Glanc. „Představitelé ruského státu trpí tím, že vliv Spojených států na Blízkém východě je neporovnatelně větší než vliv Ruské federace, a snaží se na tomto poli o dlouhodobý cíl nového uspořádání.“

Pro naplnění svých cílů přitom využívají spojenectví i s teroristickými organizacemi, jakými jsou Tálibán, Hamás nebo Hizballáh. Po útocích z minulé soboty proto došlo k prudkému ochlazení vztahů mezi Ruskem a Izraelem.

„V Izraeli samozřejmě panuje velké zklamání z nedostatečné podpory ze strany Ruska a bezpochyby jde o velké ochlazení kulturních a politických vztahů mezi těmito dvěma veřejnostmi, které vlastně v poslední době nebyly tak špatné, jako v minulosti často byly,“ popisuje Glanc.

K většímu konfliktu mezi těmito dvěma státy ale podle něj nedojde. „Izrael ruskou podporu nejenom na svém území, ale hlavně ve svém okolí celkem nezbytně potřebuje, protože Rusko má obrovský vliv v Sýrii, Íránu, částečně v Egyptě. To jsou sousedé Izraele, kteří jsou vojensky a politicky strašně důležití a velmi často dost nebezpeční,“ vysvětluje.

Chaos je pro Rusko prospěšný

Naopak Rusko dokáže aktuální situaci využít plně ve svůj prospěch. „Rusko bude v konfliktu podporovat především svoje vlastní zájmy. A ty už jsou teď značné, protože chaos je prospěšný. Zároveň je prospěšné, že se odvrací pozornost od Ukrajiny,“ podotýká Glanc.

Chaos je jedním z mocenských a strategických nástrojů, který se snaží už řadu let využívat.

„Ruská ideologická teze zní, že Západ je slabý, vyčerpaný a nejednotný. A to Rusko nejen pozoruje, ale velmi aktivně podporuje, a proto takový konflikt, ze kterého vstávají vlasy hrůzou na hlavě, je vlastně podporou teze, že starý svět, který se Rusko posledních 15 let snaží velmi aktivně demontovat a transformovat, se hroutí sám od sebe,“ popisuje.

Západem se přitom nemyslí pouze Spojené státy, které Rusku vojensky a politicky silně konkurují, ale také Evropa. Právě proto je důležitá vojenská a politická podpora, kterou evropské státy prokazují Ukrajině. A stejně tak je klíčové, aby pomoc neustala.

„Žijeme ve světě, kde nálady obyvatelstva na rozdíl od Ruska mají obrovský vliv na to, kdo rozhoduje o státních záležitostech. Únava a okorání citlivosti vůči hrůzám, které se dějí na Ukrajině, by mohly mít skutečně nedozírné následky, protože jediné, co je pozitivní na té hrůze, je relativně jednoznačná podpora napadených přinejmenším na evropském kontinentu,“ varuje Glanc.

Normalizace války a ekonomická udržitelnost

V Ruské federaci je podpora války uměle vyvolávána a udržována. „Situace, jaká je teď s výplatami za padlé vojáky a podporou vojenského průmyslu, může vést k dlouhodobé válce, aniž by se v Rusku dělo něco, co by běžné obyvatele nebo vedení toho státu uvádělo nějak do úzkých,“ uvádí Glanc.

Vojenský průmysl vede k vysoké zaměstnanosti, životní úroveň běžných občanů je stabilní a konflikt na Blízkém východě zvedá cenu nafty, což je výhodné pro státní rozpočet. Z vedení války se nestala ekonomická hrozba, jak předpovídaly prognózy, ale výhodný byznys plán. Relativní stabilita je také jedním z důvodů, proč se řada lidí vrátila do svých domovů po návratu z emigrace, popisuje.

„Skutečnost, že většině občanů Ruské federace, kteří se pohybují na území Ruska – pokud nevystupují proti režimu, válce, pokud nevystupují kriticky a politicky – se nic neděje, je jedním z velmi perverzních rysů války proti Ukrajině a jejího současného stavu. Válka se v jistém smyslu normalizovala a pro ruské vedení se stala dokonce komfortní,“ uzavírá Glanc.

