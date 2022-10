ONLINE: Stav ruské armády je podle amerického institutu dlouhodobě špatný. Morálka vojáků je nízká

ISW dlouhodobě usuzuje, že ruská armáda je na Ukrajině značně oslabená a od letošního léta ve velké míře přišla o schopnost ofenzivy. Na nízké úrovni je také morálka ruských vojáků.

Podle Reuters z více než tisíce stránek dokumentů včetně osobních zápisníků zanechaných ruskou armádou v jednom z domů v Balakliji vyplývá, že tamní jednotky byly silně poddimenzované. Dvě z nich operovaly s dvacetiprocentní silou. Jeden z bojových praporů měl jen 49 vojáků místo 240; jedna ze záložních jednotek byla jen na 23 procentech kapacity.

NEW: A @Reuters investigation of a document trove found in an abandoned #Russian command post in Balakliya, Kharkiv Oblast, supports @TheStudyofWar's longstanding assessments about the poor condition of Russian forces.https://t.co/0MQZkwHpM2 pic.twitter.com/Iie5EcRwv6