Ruští vojáci na Ukrajině dostanou nové uniformy, mají být kvalitnější. Stěžovali si třeba na onuce

Rusko se chystá lépe vybavit vojáky, které posílá na Ukrajinu. Kvalitnější oblečení a obuv by měli dostat už letos na jaře. Plány na vylepšení uniforem přicházejí v době, kdy Kyjev a západní představitelé shodně varují před možnou novou ruskou ofenzivou. Moskva/Praha 7:00 9. února 2023

O tom, že se Moskva chystá vybavit invazní síly novými uniformami, informoval s odkazem zdroje uvnitř ruského ministerstva obrany deník RBK. Plánované změny později potvrdil i přímo daný resort. Podle RBK se počítá s dodáním nových uniforem už teď na jaře.

Současná invaze na Ukrajinu totiž ukázala, že stávající vybavení v řadě případů vojákům nevyhovuje anebo se neosvědčilo kvalitou. Poté, co prezident Vladimir Putin v září vyhlásil mobilizaci, oficiálně částečnou, mnozí Rusové s povolávacím rozkazem sami natáčeli a sdíleli videa, v nichž si stěžovali, že se ocitli na frontě, aniž by měli pořádné teplé oblečení nebo pevné boty.

Zejména ukrajinské zdroje hojně sdílely například videa, kde si mobilizovaní stěžovali, že z armádních skladů dostali místo ponožek onuce.Používání kusů látky k omotání nohou se přitom ruská armáda zřekla už před deseti lety, kdy proti nim osobně brojil ministr obrany Sergej Šojgu.

Nekvalitní ošacení a obuv ruských vojáků zachycuje také řada videí se zajatci, která od začátku invaze zveřejnila ukrajinská armáda. Majetnější Rusové se proto před odjezdem na frontu začali vybavovat na vlastní pěst. Kamenné i internetové obchody s outdoorovým vybavením na podzim hlásily enormní zájem o termoprádlo, spacáky, karimatky a podobný sortiment. Mnohé zboží tohoto typu zcela vyprodaly.

Do bláta i letní výhně

Resort obrany bez dalších podrobností v reakci na zprávy v ruských médiích potvrdl, že vyvíjí uniformy nové generace. Podle něj budou zohledňovat přání všech kategorií vojáků, kteří se účastní takzvané zvláštní vojenské operace, jak Moskva označuje svou agresi vůči Ukrajině.

Ruský deník RBK s odkazem na zdroje na ministerstvu obrany uvádí, že u nových polních uniforem bude kladený důraz na kvalitu látek, švů a izolačních vrstev. Podle něj by měly zahrnovat několik variant oblečení a obuvi do každého počasí: zimní a letní verzi, také mezisezónní nebo tu k ochraně proti větru a vodě. Konkrétně v případě obuvi by tak například jedny z bot měly být gumové se zateplením. Samotný vzor uniforem má však zůstat zachovaný.

Šitím k vlastenectví

Ruské ministerstvo obrany neupřesnilo, kdo by měl uniformy nové generace vyrábět. V Rusku však uniformy pro státní složky obecně často šíjí vězni. Do kvality provedení se přitom promítá, že oděvy šijí lidé bez potřebné kvalifikace, v řadě případů na starých, mnohokrát opravovaných strojích. Vězni také pracují dlouhé hodiny a jsou nucení plnit normy.

S jiným, kontroverzním návrhem na výrobu uniforem pro invazní vojska v lednu vystoupil ruský poslanec a člen výboru pro vzdělávání Anatolij Vasserman. V rozhovoru pro web Lenta.ru zmiňoval, že by oděvy mohli šít ruští školáci na hodinách pracovní výchovy s tím, že je to povede k vlastenectví. Jak upozornil tento web, ve Vladivostoku už dříve na jedné z tamních škol měly žačky v podobném duchu vyrábět vojákům teplé čepice a kalhoty.