‚Ruská bezohlednost se zvyšuje,‘ prohlásil Rutte. NATO spouští operaci na posílení ochrany východní hranice
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek oznámil v reakci na středeční narušení polského vzdušného prostoru vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance. Podle Rutteho nešlo ve středu o ojedinělý incident. Ruské drony se objevily v minulosti i v Rumunsku, Estonsku či Litvě, uvedl generální tajemník aliance.
„Ruská bezohlednost ve vzduchu podél našeho východního křídla se zvyšuje,“ prohlásil Rutte na společné tiskové konferenci s novým vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě (SACEUR) Alexusem Grynkewichem z USA.
Podle šéfa NATO bude do operace zapojena „řada prostředků“ od spojenců, včetně Dánska, Francie, Británie Německa a dalších.
„Jako obranná aliance jsme připraveni se bránit,“ prohlásil Rutte a incidenty, jaké se odehrály v Polsku, označil za „nebezpečné a nepřijatelné“.
Polská armáda uvedla, že v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.
Zahraniční pomoc
Podle agentury DPA bude operace zahrnovat mimo jiné dodatečné sledovací a protivzdušné obranné kapacity. Německo již dříve přislíbilo, že poskytne čtyři stíhačky Eurofighter místo pouhých dvou, které se mohou podílet na bezpečnostních letech nad Polskem.
Jsou umístěny na letecké základně Rostock-Laage a očekává se, že budou k dispozici pro mise protivzdušné obrany v polském vzdušném prostoru nejméně do konce roku. Francie plánuje poskytnout tři stíhačky Rafale a Dánsko dva letouny F-16 a fregatu.
Česká republika rovněž již dříve uvedla, že je připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. Čeští vojáci se třemi vrtulníky by mohli být do Polska vysláni do tří dnů, uvedla ve čtvrtek ministryně obrany Jana Černochová (ODS, kandiduje za Spolu).