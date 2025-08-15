Ruská delegace dorazila na Aljašku, Putin se k ní připojí později. Lavrov přijel v mikině s nápisem SSSR
Do Anchorage na Aljašce už přicestovala ruská delegace, která se zúčastní schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Oba lídři do největšího aljašského města dorazí později. V předvečer jednání šéfa Bílého domu se šéfem Kremlu o konfliktu na Ukrajině se v Anchorage, kde se summit uskuteční, sešlo několik set lidí vyjadřujících podporu Ukrajině, informoval ruskojazyčný server BBC.
Ukrajina, která se tři a půl roku brání ruské agresi, na páteční jednání pozvánku nedostala. Na Aljašku podle serveru The Independent dorazil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov nebo ruský velvyslanec ve Spojených státech Alexandr Darčijev.
Při příchodu do hotelu měl Lavrov na sobě pod černou prošívanou vestou šedivou mikinu s nápisem SSSR, tedy Svaz sovětských socialistických republik.
Ve čtvrtek na mezinárodním letišti v Anchorage přistál ruský Iljušin Il-96 určený v Rusku pro přepravu nejdůležitějších lidí.
Z Moskvy podle webu určenému fanouškům letectví letěl arktickou trasou a pro přelet nad americkým územím potřeboval zvláštní povolení, protože letadla registrovaná v Rusku do amerického vzdušného prostoru kvůli platným protiruským restrikcím nesmějí.
Očekává se, že samotný Putin nepřistane na mezinárodním letišti, ale přímo v dějišti summitu na vojenské základně Elmendorf-Richardson.
Šéf Kremlu cestou na Aljašku udělal zastávku v Magadanu na ruském Dálném východě, který od Anchorage dělí ještě 3200 kilometrů. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov dříve novinářům řekl, že tam navštíví jeden z místních podniků nebo sportovní komplex.
Před setkáním Trumpa s Putinem se v Anchorage ve čtvrtek konala poklidná demonstrace, jejíž účastníci vyslovovali podporu Ukrajině. Jeden z demonstrantů přišel s cedulí s nápisem varujícím před postoupením ukrajinského území Rusku.
„Postoupit Ukrajinu Putinovi je jako postoupit Československo Hitlerovi,“ stálo na ceduli odkazující na mnichovskou konferenci ze září 1938, na které se zástupci západoevropských mocností s nacistickým diktátorem Adolfem Hitlerem bez účasti československých představitelů dohodli, že pohraniční části Československa obývané převážně Němci získá Německo.
Jiný demonstrant měl transparent s nápisem, že „z okna vidí fašisty“, za které podle některých komentářů považuje Putina i Trumpa. Lidé mávali ukrajinskými vlajkami a někteří přišli také s vlajkami americkými a vzkazovali Putinovi, aby dal ruce pryč od Aljašky, kterou Spojené státy od Ruska koupily v 19. století.
Trump se s Putinem naposledy tváří v tvář setkal v roce 2018, v posledních měsících ale spolu několikrát hovořili telefonicky. Trump po svém lednovém návratu do Bílého domu naléhá na Rusko a Ukrajinu, aby ukončily tři a půl roku trvající válku vyvolanou na Putinův rozkaz. Americký prezident dává najevo, že účelem dnešního jednání je připravit možnou schůzku mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.