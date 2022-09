Ruská Duma schválila zpřísnění trestů v době mobilizace. Zavádí také pojmy jako ‚válečný stav‘

Ruská státní duma, dolní komora ruského parlamentu, v úterý schválila zákon, který zpřísňuje tresty za zločiny spáchané v době všeobecné mobilizace. Ruskojazyčná stanice BBC v souvislosti s návrhem zákon upozornila, že zamýšlená norma zavádí do trestního zákoníku pojmy jako „mobilizace“ nebo „válečný stav“, které v něm dosud nebyly. Moskva 19:15 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská státní duma (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Například za dezerci, poškození vojenského materiálu nebo neuposlechnutí rozkazu by nově hrozilo až deset let vězení.

Novela zákona zavádí až pětiletý trest za ničení zbraní během války a až 15 let za rabování v době vyhlášeného válečného stavu.

Podle agentury Reuters by ruským vojákům rovněž hrozilo až deset let za mřížemi za dobrovolnou kapitulaci.

Senát zákon projedná ve středu, uvedla agentura RIA Novosti.

Návrh na změnu zákona přichází v době, kdy ukrajinská armáda osvobozuje některá svá území od ruské okupace.

Ruské úřady dosud plány na vyhlášení všeobecné mobilizace popíraly, podotkla BBC, podle níž se však o mobilizaci začalo více hovořit po ukrajinské protiofenzivě v Charkovské oblasti.

Ruští poslanci krátce po invazi na Ukrajinu schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a za to, co ruské úřady vyhodnotí jako lživé zprávy o ruské armádě.

Moskva svou agresi na Ukrajině označuje jako „zvláštní vojenskou operaci“, přičemž kritikům označujícím ji jako válku nebo invazi hrozí postihy.