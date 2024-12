Ruská duše je neporazitelná, řekl Fico. Ukrajinu nechce pozvat do Severoatlantické aliance

Ukrajina nedostane pozvánku do NATO a přijde o část území, řekl ve středu slovenský premiér Robert Fico ke konfliktu na Ukrajině. V projevu před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu rovněž přirovnal práci evropských médií k ruské propagandě a zpochybňoval evropskou solidaritu ohledně dodávek zemního plynu. Podle něj má Bratislava zájem na zachování tranzitu plynu přes Ukrajinu, byť by přepravovaná surovina nebyla ruská. Bratislava 14:23 18. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko nikdy neodejde ani z Krymu, ani z území, která kontroluje, řekl ve středu Robert Fico | Zdroj: TASR / Profimedia

Slovensko za nynější Ficovy vlády podobně jako Maďarsko na rozdíl od jiných zemí Evropské unie kritizuje například dodávky západních zbraní na Ukrajinu a protiruské sankce. Ficův kabinet po loňském nástupu do úřadu zastavil vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob, umožnil ale pokračování komerčních dodávek vojenského materiálu.

„Ukrajina nedostane pozvánku do NATO. Rusko nikdy neodejde ani z Krymu, ani z území, která kontroluje. Kdo nezná ruskou duši, tak ať zapomene, že ji dokáže porazit,“ tvrdil Fico o ambicích Kyjeva na vstup do Severoatlantické aliance a o možném výsledku války na Ukrajině.

Fico přirovnal práci evropských médií k ruské propagandě, když tvrdil, že tupé propagandě z Ruska věnuje stejnou pozornost jako tupé propagandě ze západu. Zpochybňoval například zprávy o vysokém počtu úmrtí ruských vojáků na Ukrajině a dřívější způsob informování médií o průběhu války.

Vláda v Bratislavě ve středu schválila balík humanitární pomoci Ukrajině v hodnotě 7,5 milionu eur (188 milionů korun), který kromě jiného zahrnuje pět odminovacích systémů slovenské produkce, stroje pro provádění zemních prací, cisternové přepravníky a přívěsy či dva detektory toxických látek.

Fico opět obhajoval snahu o zachování tranzitu plynu přes Ukrajinu, která po skončení platnosti stávajícího kontraktu s Ruskem na konci letošního roku už nehodlá dál přepravovat ruský plyn.

„Ukrajina má zájem, aby byly zachovány tranzitní trasy. Oni říkají, že nechtějí přepravovat ruský plyn. Nebude to ruský plyn, bude to jiný,“ uvedl premiér. Dodal, že dodávky plynu ze západu na Slovensko by byly dražší, a to i kvůli tranzitním poplatkům, připomněl, že na tranzitu plynu z Ukrajiny dále do západní Evropy jeho země vydělávala.

Bratislava už dříve odstartovala sérii jednání s cílem dosáhnout pokračování tranzitu plynu přes Ukrajinu na Slovensko i v příštím roce. Fico také řekl, že ve čtvrtek o této záležitosti bude jednat se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal v pondělí uvedl, že pokud se Evropská komise obrátí na Kyjev ohledně tranzitu jiného plynu než ruského, ukrajinští činitelé o tom budou diskutovat a jsou připraveni dosáhnout příslušné dohody.