Ruská ekonomika se přehřívá, inflace roste. Válka Putinovi v jednu chvíli srazí vaz, věří analytik

Ruská válečná ekonomika jede na plné obrátky, ale zbylá odvětví se hroutí. Analytik výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček v pořadu Osobnost Plus upozorňuje, že podle dostupných důvěryhodných dat se ruská ekonomika přehřívá, roste inflace i základní úroková sazba a nastává kolaps řady sektorů, které nejsou přímo napojeny na zbrojní průmysl. „Putinovi to v jednu chvíli srazí vaz,“ předpokládá pro Český rozhlas Plus.

