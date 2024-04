Ruská herečka Ivlejevová dostala od soudu pokutu. Po zahájení invaze na Ukrajinu vyzývala k míru

Ivlejevová se proslavila v Rusku, které se stále víc obrací ke konzervativním hodnotám, a zároveň se stala stala terčem veřejného rozhořčení, když loni v prosinci uspořádala večírek a hosty vyzvala, aby přišli „téměř nazí“. Za své chování, vnímané úřady jako skandální, se pak účastníci akce omlouvali, někteří byli zadrženi či dostali pokutu.

Čtvrteční slyšení se ovšem netýkalo skandálního večírku, nýbrž porušení zákona zakazujícího diskreditaci ruské armády, který Rusko zavedlo krátce po svém vpádu na Ukrajinu. Dva příspěvky vyzývající k míru a vyjednávání Ivlejevová umístila na sociální síť Instagram několik dní před zavedením zákona, podotýká AP.

Jeden z příspěvků zobrazoval nápis „Ne válce“ na černém pozadí, na druhém byl znak holubice. Herečka v něm vyzývala úřady, aby „dosáhly takových kompromisů, které by zastavily zabíjení lidí“.

Brzy po zahájení invaze 24. února 2022 Rusko tvrdě zasáhlo proti veškeré kritice toho, co oficiálně nazývá „speciální vojenskou operací“. Zatím nejtvrdší trest si vysloužil opoziční představitel Vladimir Kara-Murza, který byl loni na jaře odsouzen na 25 let za mřížemi na základě obvinění z vlastizrady nebo z šíření falešných zpráv o ruské armádě. Lidskoprávní organizace Kara-Murzu považují za politického vězně a mají za to, že důvodem pro jeho uvěznění se stala právě jeho kritika ruské invaze na Ukrajinu.

Oleg Orlov, spolupředseda organizace Memorial oceněné Nobelovou cenou za mír, byl za kritiku války odsouzen ke 2,5 roku vězení.