Přijela za rodinou na Ukrajinu. Místo odjezdu zpět do Prahy se musela schovat do úkrytu

Střelba a výbuchy. To jsou zvuky, které teď pohlcují ukrajinská města. Do Kyjeva před několika dny dorazila i studentka Yaroslava. Zpátky do Prahy se ale nevrátila, protože ji v hlavním ukrajinském městě uvěznila ruská invaze. „Jsme v menším městě pod Kyjevem. Mají tam dům se sklepem, který nám teď slouží jako úkryt," říká Yaroslava (redakce zná celé její jméno, ale z obav o bezpečnost ho nezveřejňuje) pro Radiožurnál. Kyjev 5:00 26. února 2022

„Včera jsme spali dvě hodiny. Dneska asi nebudeme spát vůbec,“ popisuje z Kyjeva Yaroslava, která žije v Praze už od roku 2016.

Na Ukrajinu ale stále dojíždí za rodinou. Příbuzné navštívila i teď po konci zkouškového období. 24. února nad ránem ji ale probudily silné výbuchy. „Hned jsme začali balit věci. Brali jsme všechno. Oblečení, léky, doklady, potraviny. Na poslední chvíli jsem hodila do kufru fotky z dětství. Vzali jsme naše psy a kočky a běželi do auta,“ vypráví.

V ukrajinské metropoli se lidé skrývají už více než den. Dochází nafta a šíří se nepravdivé informace. Rodina Yaroslavy svůj úkryt našla u příbuzných. „Jsme v menším městě pod Kyjevem. Mají tam dům se sklepem, který nám teď slouží jako úkryt,“ líčí.

Směrem na Kyjev jedou z ruské a běloruské strany tanky a vojenská technika. Snahu opustit zemi co nejdříve komplikuje i dopravní situace. „Jet směrem na Polsko nemá vůbec smysl, protože největší silnice jsou uzavřené a nebezpečné. Všude je slyšet střelba. Mosty jsou většinou zničené,“ říká Yaroslava.

Konflikt by se podle mladé studentky měl vyřešit ještě na území Ukrajiny, aby nedošlo ke světové válce. Doplňuje, že je potřeba, aby evropské státy napadené zemi pomohly fyzicky. Sankce podle Yaroslavy ruského prezidenta Vladimira Putina nezastaví. „Pokud do Ukrajiny nedorazí lidská výpomoc ze Západu, tak za deset let bude Polsko, Estonsko, nebo Rumunsko prožívat stejnou katastrofu jako teď my,“ míní.

Studentka také zmiňuje, že je potřeba vypravit z velkých ukrajinských měst přímo do Evropy vlaky, které by do bezpečí dopravily ženy, děti a seniory.