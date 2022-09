Nejednat zbrkle a na místě nenechávat nic, co by mohlo pomoct nepříteli. Češi školí ukrajinské vojáky

Tuto skupinu cvičí v ukrajinských lesích český specialista Taylor.

Hlavní pravidlo: „nejednejte zbrklé, jednejte rozumně. Na místě nesmíte nechat nic, co by pomohlo nepříteli, proto je důležité zajistit zbraň toho zraněného člověka a dát pryč zásobník, aby pokud je dezorientovaný a zmatený nezačal střílet po vás. A on se bude cítit naprosto klidný, protože bude mít u sebe svou zbraň, i když bez zásobníku. Ale je to pro něj v té situaci není důležitá informace.“

Dále Taylor vysvětluje odnášení raněných. „Zraněný se netahá za krk ani za končetiny, ale obejme se zezadu. Případně i se zbraní nebo za zbraň. Ta totiž slouží jako taková páka. Zvedne se a tímto způsobem se transportuje.“

„Mějte vždycky připravený nějaký plán toho, co budete dělat. Protože tím dalším zraněným můžete být vy. Vy jste udělali tu chybu, že jste sem prostě přiběhli a neměli jste připravený žádný plán.“ Vysvětluje Taylor skupině ukrajinských vojáků s překladatelkou Jekatěrinou.

Znovu zaznívá klíčová věta: „Nejdůležitější je vaše bezpečí. Předtím než tam vběhnte někoho zachraňovat, je dobré si připravit nějaké krytí. Ne tak, aby se každý rozběhl. Je lépe postupovat v té jednotce.“

„Střílejte, pohybujte se a komunikujte. Zvlášť pro velitele je to velmi zátěžová situace, protože musí udržet velení a komunikaci se svým oddílem. Musí mít plán, musí ho komunikovat a důležitá je také časová tíseň. Nacvičit chování v takové situaci časové tísně.“

„Plán spočívá také v tom, dobře odhadnout množství munice, střeliva, které budou vojáci potřebovat. Ta jedna skupina a ta, která je kryje.“

Převaha v boji musí být stále

I když je tento výcvik zaměřený na používání škrtidel a poskytnutí první pomoci, pořád se ti lidé nachází je v bojové situaci, ve válce a mají i své bojové úkoly. Měli by neustále zajišťovat převahu v boji, nehledě na probíhající záchrannou akci zraněných vojáků.

Taylor teď za pomocí větví, šišek a svého zápisníku ukazuje, jakých chyb se skupina dopustila při záchraně svých zraněných spolubojovníků.

Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Především to, že zaujaly sice teoreticky správnou kruhovou obranu 360 stupňů, kdy očekávali další útok protivníka, ale Taylor říká, že se musíte soustředit na to, odkud přišel ten výstřel. Je to minometný útok a vaše hlavní pozornost musí být zkoncentrována v tomto směru.

Tam se všichni dívají, protože nejhorší je nepřítel, který není vidět. A lze předpokládat, že pokud šlo o dělostřelecký kombinovaný útok a minometný, je to předzvěst postupu pěchoty. Ta nepřijde ze strany tam, kde máte základnu, ale přesně odtud, odkud byl vedený ten útok. To je ta nejnebezpečnější část obvodu, který se snažíte bránit, říká Taylor.

„Tím prvním úkolem, když přijde posila, je jim oznámit, odkud byl ten útok vedený, protože ti lidé, kteří byli zranění, mohou vidět přesně, jestli to bylo nalevo, napravo nebo v jakém směru. Samozřejmě ti, kteří mohou mluvit a jsou při vědomí.“

Taylor teď vysvětluje veliteli této skupiny na šiškách a klůccích, jakých chyb se dopustil a co udělal správně. Dobře bylo to, že nezůstal na základně, ale vydal se do té záchranné akce, protože základnu muže v té chvíli vést i méně zkušený člověk.

Skupina ukrajinských vojáků si cvičení dvakrát zopakovala. | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Základna je bezpečnější místo než místa toho incidentu a velitel má vždycky lepší informaci, když je v terénu, než kdyby zůstal na základně. Ovšem tam se dopustil právě těch chyb. Jednou z nich bylo to, že nezůstal v centru své skupiny, ztratil přehled o těch ostatních, protože zkoušel pomoci zachránit toho jednoho zraněného.

Při tom se ještě neopatrně otočil zády k místu, odkud přišel útok. To byla zásadní a velká chyba. Podle standardů a pravidel NATO musí být velitel vždy v centru. Je to nejbezpečnější z hlediska celé té jednotky i pro něj samotného, protože on její hlavou, jejím mozkem a musí mít maximální přehled o všech ostatních.

Pak si tato skupina ukrajinských vojáků cvičení ještě dvakrát zopakovala. A už to bylo mnohem lepší.