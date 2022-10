Ukrajina označila Rusko za teroristický stát a vyzvala OSN, aby odsoudilo ruskou anexi ukrajinských území

Ukrajina na zasedání Valného shromáždění OSN vyzvala světové společenství, aby odsoudilo nedávný pokus Ruska o anektování dalšího ukrajinského území. Ukrajinský velvyslanec při OSN Serhij Kyslycja označil Rusko za teroristický stát. Ruské síly v pondělí provedly rozsáhlé raketové a letecké útoky na ukrajinská města včetně Kyjeva, čímž vyvolaly pobouření v řadě zemí. New York 8:32 11. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky ostřelování ve městě Irpin | Foto: Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

„Celý svět znovu spatřil pravou tvář teroristického státu, který zabíjí naše lidi,“ podtrhl Kyslycja. Pondělní ruské útoky proti ukrajinským civilním cílům a energetické infrastruktuře si podle ukrajinských představitelů vyžádaly životy nejméně 14 civilistů a zranily 97 lidí.

Členské státy OSN se v pondělí sešly na mimořádném zasedání v New Yorku, kde od 15:00 místního času (21:00 SELČ) projednávají rezoluci odsuzující ruskou anexi ukrajinského území.

O rezoluci bude podle očekávání 193 členských států hlasovat na konci zasedání. To by se vzhledem k velkému počtu řečníků mohlo protáhnout až do středy, podotkla agentura DPA.

Moskva na konci září ohlásila připojení několika ukrajinských území, nad nimiž se jí během invaze do sousední země podařilo získat kontrolu. Jde o část Záporožské, Chersonské, Doněcké a Luhanské oblasti.

Připojení zdůvodnila výsledky hlasování, která předtím v daných částech Ukrajiny narychlo zorganizovala. Většina světa tato hlasování neuznala a Kyjev i Západ ho považují za nezákonné.

Rusko na Valném shromáždění neuspělo s pokusem prosadit, aby se o rezoluci týkající se anexe ukrajinského území hlasovalo tajně. Rezoluce Valného shromáždění nejsou na rozdíl od těch, které jsou přijaty Radou bezpečnosti OSN, závazné. Nadcházející hlasování je ale vnímáno jako test nálady ve světě v kontextu války na Ukrajině.