Ukrajinská armáda dobyla ves Urožajne na západě Doněcké oblasti, na telegramu to uvedla náměstkyně ukrajinského ministerstva obrany Hanna Maljarová. Už v předchozích dnech hovořila o tom, že o vesnici na řece Mokri Jaly svádí ukrajinské síly boje s ruskými jednotkami. Kyjev 7:56 16. srpna 2023

„Urožajne osvobozeno. Naši upevňují své pozice. Ofenzíva pokračuje,“ napsala Maljarová.

Vsi Urožajne a Staromajorske, jehož osvobození Kyjev oznámil na konci července, byly o víkendu na proruských kanálech na telegramu zmiňovány jako místa prudkých bojů.

O bojích v oblasti hovořili také ukrajinští představitelé u ruské okupační úřady.

List The New York Times o víkendu napsal, že Kyjev u Urožajne do boje nasadil tisíce vojáků a těžkou techniku.

„Pokud se jim podaří prorazit nebo obejít Urožajne, budou zhruba 80 kilometrů od významných přístavních měst Berďansk a Mariupol u Azovského moře. S každou milí postupu ukrajinské síly vystavují ruské zásobovací linie většímu a většímu tlaku,“ napsal list.