ONLINE: Ruská vojenská kolona u Kyjeva se podle satelitních snímků zřejmě rozptýlila

Obří ruský vojenský konvoj, který stál severozápadně od Kyjeva u letiště Hostomel, se podle čtvrtečních satelitních snímků převážně rozptýlil a přeskupil. S odkazem na fotografie soukromé americké společnosti Maxar Technologies o tom informuje agentura Reuters. Ta zároveň s odvoláním na nejmenované diplomaty píše, že se v pátek sejde Rada bezpečnosti OSN. Svolalo ji Rusko kvůli údajným vojenským biologickým aktivitám USA na Ukrajině. Sledujeme online Kyjev/New York 6:50 11. března 2022

Maxar Technologies uvedla, že snímky zachytily pohyb obrněných vozidel v obcích v blízkosti letiště. Z fotografií je podle společnosti také patrné, že se severnější část ruské kolony přeskupila v blízkosti obce Lubjanka a poblíž se nacházejí tažené houfnice v palebné pozici. Některá z vojenských vozidel se přesunula do okolních lesů.

Začátkem března společnost Maxar Technologies uvedla, že kolona ruských vojenských vozidel mířících na ukrajinské hlavní město Kyjev měří až 64 kilometrů. Podle USA se však kolona v podstatě zastavila kvůli problémům se zásobováním palivem a jídlem. Ukrajinská armáda na kolonu podle amerických činitelů také odpalovala protitankové střely.

Biologické laboratoře

V pátek by se také měla sejít Rada bezpečnosti OSN, s odvoláním na nejmenované diplomaty to potvrdila zpravodajská agentura Reuters. Zasedání rady svolalo Rusko v reakci na to, co označuje za „vojenské biologické aktivitu USA na území Ukrajiny“.

„Ruská mise požádala, aby se Rada bezpečnosti 11. března sešla k projednání vojenských biologických aktivit USA na území Ukrajiny,“ napsal na twitteru ruský diplomat při OSN Dmitrij Poljanskij.

Spojené státy popřely opakovaná ruská obvinění, že Washington na Ukrajině provozuje laboratoře na biologické zbraně. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová tento týden v reakci na nepodložená tvrzení mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové otevřeně varovala, že se Rusko možná pokusí na Ukrajině použít chemické nebo biologické zbraně.

„Vše je to zjevný trik Ruska, kterým se snaží ospravedlnit svůj další předem promyšlený, nevyprovokovaný a neopodstatněný útok na Ukrajinu,“ uvedla Psakiová na twitteru.