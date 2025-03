Ruská propaganda změnila kurz. Agresivní tón vůči USA zmizel, s Trumpem se ale Kreml může spálit

Ruská propaganda roky vykresluje Spojené státy jako úhlavního nepřítele, nyní ale upouští od tvrdé protiamerické rétoriky, nastoluje pozitivnější obraz Spojených států a naopak stupňuje slovní útoky na některé evropské lídry. Amerického prezidenta Donalda Trumpa ruská propaganda maluje jako moudrého lídra, podle odborníka Karla Svobody se ale s Trumpovou nepředvídatelností může Kreml snadno spálit. Analýza Washington/Moskva 6:24 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská propaganda zdůrazňuje respekt vedení Kremlu k Donaldu Trumpovi a vykresluje ho ne jako nepřítele, ale jako politika, se kterým se dá pracovat a vyjednávat | Zdroj: Reuters

Za pomoci ostré protiamerické rétoriky Kreml dlouhá léta vykresloval Spojené státy jako „semeniště chaosu a úpadku“, aby odvedl pozornost od domácích problémů, po nástupu Donalda Trumpa se ale rétorika vůči Spojeným státům změnila a informace o USA jsou ruskému publiku prezentovány „neutrálnějším způsobem“.

Tak popisuje proměnu tónu ruské propagandy ukrajinský Institut masových informací (IMI), který zanalyzoval obsah sdělovacích prostředků pod kontrolou Kremlu, zveřejněného během letošního února a na počátku března. Podle institutu je tak patrné, že se taktika „agresivní protiamerické rétoriky“ posunula směrem k „prosazování pozitivního obrazu Spojených států“.

„Na Trumpa zatím neútočí, naopak mu pečlivě budují image ‚moudrého lídra‘ a nechávají prostor pro kritiku, pokud by jeho politika neodpovídala zájmům Kremlu. Propagandisté již položili základy pro dva scénáře: Trump se buď stane ‚přítelem Ruska‘, nebo, pokud nesplní očekávání, bude rychle prohlášen za dalšího ‚nepřítele‘,“ popisuje mediální analytička Institutu masových informací Jana Maškovová, podle které se tak ruskému publiku prezentuje zcela nový obraz Spojených států.

Aby ruští propagandisté zdůraznili výhody, jaké jim administrativa Donalda Trumpa přináší, systematicky diskreditují jeho demokratického předchůdce Joea Bidena a jeho tým, píše analýza institutu. Současnou vládu Spojených států naopak vykreslují jako příznivou pro Rusko a sám ruský prezident Vladimir Putin označuje Donalda Trumpa za „silného lídra“ a „manažera“ schopného obnovit pořádek. Propaganda zároveň zdůrazňuje respekt vedení Kremlu k Trumpovi a vykresluje ho ne jako nepřítele, ale jako politika, se kterým se dá pracovat a vyjednávat.

„Ta proměna je tam poměrně zřetelná. Na začátku nevěděli, co od Trumpa očekávat, byť bych řekl, že po Trumpově zvolení byl v ruských médiích patrný jednoznačný jásot. V Kremlu to ale tak otevřené nebylo, čekali na další kroky. A tak, jak je zatím čtou, jsou pro ně tyto kroky dosud pozitivní. Čili nemají problém s tím změnit tón o 180 stupňů,“ říká pro iROZHLAS.cz odborník z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda.

Místo USA Evropa

Institut masových informací zároveň upozorňuje, že zatímco se ruská propaganda v současné době snaží vyhýbat otevřeným útokům vůči Spojeným státům, vůči evropským lídrům svou agresivitu naopak stupňuje a často je vykresluje jako „neschopné“. Pro zvýšení efektu ruští propagandisté vysílají stejnou zprávu různými kanály, ať už jde o výroky samotného Vladimira Putina, komentáře anonymních „odborníků“ či nejrůznější redakční materiály. To má vytvořit dojem širokého konsenzu.

Jedním z těch, na které ruská propaganda míří v současnosti s největší razancí, je francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten má v hlásných troubách Kremlu obrázek chaotického vůdce a je přirovnáván k Napoleonovi, který je v Rusku vnímán jako útočník odsouzený k porážce, píše institut. Macronovu podporu Ukrajině a jeho výroky o vyslání západních vojáků na Ukrajinu pak ruská propaganda prezentuje jako hrozbu války proti Rusku, které se musí bránit eskalaci vyvolané Západem.

„Nepřátelství bude a už je namířené vůči Evropě. Velká Británie je velký nepřítel, který může za všechno, a teď se do toho pasoval i Macron. Ale to jsou malé cíle. Rusové tvrdí, že ‚my jsme ta velmoc a my jsme na jedné úrovni s USA, nějaká Francie nás ani nemusí zajímat‘. Stejně jako na nás koukají přezíravě i na Francii,“ podotýká Svoboda.

Jak nicméně upozorňuje ukrajinský politolog Pavel Lisjanskij pro server Kyiv Post, ruské propagandě nebude nepřítel v podobě Macrona či jiného evropského lídra stačit, nemůže se proto kritice americké administrativy vyhýbat donekonečna.

„Jejich problémem je, že nemají nepřítele a ruská propaganda vždy potřebuje nepřítele. Tradičně byly tímto nepřítelem Spojené státy, teď je jim najednou zakázáno Ameriku kritizovat. Jasně, útočí na Macrona, ten ale není adekvátní náhradou pro roli globálního rusofoba. Potřebují nepřítele, který je démonizován dlouhodobě, ne situačního protivníka. Tenhle narativ proto nebude trvat dlouho,“ míní Lisjanskij.

Notičky z Kremlu

Ať už bude mít současná propagandistická strategie jakkoliv dlouhé trvání, nyní se snaží reagovat na aktuální situaci. „Ruská propaganda pružně reaguje na aktuální politické změny a mění to, na co ve své informační válce klade důraz, od démonizace USA k vytváření obrazu ‚pragmatického Trumpa‘ a posilování protievropských poselství,“ píše se v závěru analýzy Institutu masových informací.

Vzhledem k probíhajícím jednáním o míru na Ukrajině a nedávnému sbližování mezi Washingtonem a Moskvou je důvod obratu ruské propagandistické mašinerie zjevný. Podle odborníka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kreml doufá v to, že se USA s Ruskem spojí a dohodnou se nejen na tom, jak „to bude s Ukrajinou“, ale také s Evropou. Ruské ambice totiž sahají dál než na Ukrajinu a Moskva by v ideálním případě ráda došla k novému rozdělení sfér vlivu.

„Vidí, že Donald Trump je vůči Rusku mnohem přátelštější, než se očekávalo. Vidí, že opakuje věci, které říkají Rusové, že je schopen mluvit o Volodymyru Zelenském jako o diktátorovi a vůbec s tím nemá problém. Tohle jim zní skvěle, ale úplně nedomýšlejí to, že je Trump schopný otočit a zítra říkat pravý opak,“ míní Svoboda.

Jistá opatrnost je ale na ruské straně přeci jen znatelná. Jak na konci února upozornil ruský exilový list Vjorstka, Kreml vyzval zástupce ruských státních médií, aby se vyvarovali nadměrného chválení Donalda Trumpa a místo toho zdůrazňovali Putinovy diplomatické schopnosti. Pokud by totiž americký prezident změnil svůj postoj, bude pro ruskou propagandu snazší opět obrátit kurz.

„Trump si zakládá na tom, že je nepředvídatelný a může jeden den říkat to a druhý den ono. Pro jeho fanoušky to je brilantní strategie, Kreml se ale může jednoduše spálit. Už se to stalo v Trumpově minulém volebním období, na druhou stranu bych teď řekl, že Trump jde Rusku výrazně víc na ruku. Je schopen papouškovat i jejich nesmyslné propagandistické výlevy typu ‚diktátor Zelenskyj‘, proto v tom vidí víc šancí, ale spálit se určitě mohou,“ podotýká Svoboda.