Ruská raketa doletí do Portugalska za 12 minut. Konflikt se týká celé Evropy, říká expert Bříza
Britský princ Harry v pátek přijel do Kyjeva, aby se setkal se zraněnými vojáky. V Bělorusku mezitím začalo cvičení běloruských a ruských vojsk Západ 2025, na což pobaltské státy reagovaly posílením ochrany hranic. Přidalo se Polsko, jehož vzdušný prostor navíc začátkem týdne narušilo 19 ruských dronů. „Svět se změnil, vychýlili jsme se spíš k silové politice,“ říká Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy.
K čemu jsou takové návštěvy Ukrajiny, jako je ta prince Harryho?
Nemusí se to zdát, ale já jsem přesvědčen o tom, že jsou důležité minimálně ze dvou, v případě prince Harryho, ze tří aspektů. Prvním je morálka Ukrajiny a ukrajinských obyvatel, a to nejenom vojáků, ale i civilních obyvatel. Když v rádiu, v televizi nebo na internetu uvidí, že významné osobnosti světové politiky nebo královských rodin navštěvují Ukrajinu, tak tím de facto napadené zemi vyjadřují podporu.
Rozhovor s Vlastislavem Břízou, expertem na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy
Morálka je klíč k vítězství, musíte mít odhodlání bránit se. Když nemáte odhodlání a nemáte morálku, tak jsou vám sebelepší zbraňové systémy k ničemu. Ukrajina by mohla být klidně tisíc stíhaček F-35 1000, ale kdyby se nechtěla bránit, tak by stejně prohrála. To je ten důvod první.
Co se týče toho druhého, tak je to samozřejmě i určitá myšlenka podpory Západu vůči Ukrajině. To znamená vyjádření jednoty a kontinuity a toho, že to není krátkodobé, ale dlouhodobé. Děláme to již tři a půl roku.
V případě prince Harryho jsem zmínil i třetí aspekt – on dlouhodobě podporuje válečné veterány. Navštívil rehabilitační centra, sám řeší náhrady ztracených rukou, nohou, končetin.
To znamená, že z i tohoto úhlu pohledu je to symbolická, ale i faktická podpora zraněných, kteří přišli o nějakou končetinu v průběhu války na Ukrajině.
Odstrašující role Evropy
Co se děje se světem? Řekl byste, že přituhuje, když si připomeneme dění posledních dnů – ruské drony nad Polskem, Izrael si vyšlápl na cíl v Kataru?
Byl bych relativně opatrný s tím přituhováním, protože to bychom mohli říkat každý týden. Osobně si to tak úplně nemyslím. Svět se změnil, dynamika světové politiky je podstatně větší, opravdu jsme se spíše vychýlili k silové politice.
Můžeme si o tom myslet, co chceme. Někdo by řekl neoimperiální, což je v případě Ruské federace jasné, v případě Spojených států je to ta silová politika a návrat do dominance. Není to bohužel, jako když Franklin Delano Roosevelt konstatoval: „Mluvte jemným jazykem, ale v ruce držte velký klacek.“ To by se mi líbilo víc, to je symptomatické.
Nicméně prezident Spojených států nejenže v ruce drží silný, možná spíš nejsilnější klacek, ale on nemá tu jemnou mluvu. Používá i drsnou mluvu. Takže z tohoto úhlu pohledu se tak zdát může.
Ta fakta bych ale nevnímal zase tak dramaticky. Když jsem si rýpl do amerického prezidenta, tak ho zase na druhou stranu obhájím. Americký prezident, můžeme si o něm myslet, co chceme, není válečný štváč. Ve finále se i v tom prvním prezidentství snažil konflikty spíš moderovat nebo uklidňovat.
Viděli jsme to i letos, a to s jednou výjimkou, ale myslím si, že velmi dobrou a precizní, což byl onen chirurgicky přesný řez proti íránským jaderným zařízením – žádná americká oběť, rychlost a preciznost. To znamená, že v tomto případě bych zas byl opatrný.
Ne vždy se ale podaří. Když si promítneme události v Karibském moři a 11 mrtvých, kdy Američané napadli loď údajně sloužící drogovému kartelu.
Je to samozřejmě tak. To bohužel patří k stinným stránkám současné politiky.
Jsou to případy, které hrají do karet zemím, jež mají zálusk na jiné státy?
Svým způsobem ano. Plyne z toho ale jedno poučení pro nás – nepodléhat skepsi, a naopak se na to připravit a vstoupit, ať chceme, nebo nechceme, do tohoto klubu a pak být tím Rooseveltem. Když jím není Putin a Trump, tak my buďme tím Rooseveltem. Připravme si velký klacek, mějme ho v ruce, ale volme nadále hodnotová a jemná slova.
Ten proces ale nastal, už jsme to učinili. Vzhledem k roli Evropy vůči Ukrajině a vzhledem k snahám o ukončení konfliktu jsem nejen já relativně pesimistický. Co se ale týče nastartování zbrojního průmyslu a toho, že jsme připraveni se bránit, tak tam se vlak rozjel.
Trend je nezvratný a během třech až pěti let budou evropské armády, především ty z východního křídla a Německa, k nerozeznání. Budou významně silnější a budou hrát odstrašující roli, minimálně vůči Ruské federaci, zcela jasně a jednoznačně.
Desetkrát rychlejší než zvuk
Jak se postavit ke cvičení Západ 2025?
Musíme být realisticky připraveni a musíme to cvičení brát vážně. Historie je ostatně jasná. Cvičení v této velikosti probíhá jednou za čtyři roky. Proběhlo v letech 2013, 2017, 2021 a 2025.
Zastavme se krátce u roku 2021, protože poté, co cvičení na podzim tohoto roku proběhlo, tak jednotky, které se ho účastnily, se nerozpustily, ale zůstaly v oblasti.
Tou oblastí myslíte Bělorusko?
Přesně tak. V oblasti rusko-běloruských hranic – na běloruském území a na západní části Ruské federace. Následně byly kostrou invazních jednotek na Ukrajinu, byť byly nepřipraveny, protože vůbec nečekaly odpor. Víme, jak to probíhalo, nicméně tvořily kostru.
To, co na druhou stranu vidíme teď, je nepoměrně slabší než to, co bylo v roce 2021. Ještě když 90 % posádek, což už nám média neřeknou, zůstane na svých místech. Nebude to tedy velké manévrové cvičení, velká simulace polních bitev, ale bude to cvičení, při němž 90 % jednotek zůstane na svých stanovištích a bude cvičit a simulovat na místě, případně koordinovat na dálku.
Zajímavostí a dalším eskalačním stupněm ruské rétorické jaderné školy je ale ruská deklarace, že součástí toho cvičení bude i bojová připravenost pro boj v jaderném prostředí. To znamená simulaci útoku, respektive obranu jaderných zbraní, ať už taktických, nebo nových raket středního dosahu Ruské federace typu Orešnik, což je podstatná věc toho sdělení.
Na podzim loňského roku jsme v praxi viděli tuto raketu dopadat, tuším, na Dnipro, kdy se několik hlavic oddělilo a dopadlo na cíl. Z těch záběrů toho, jak raketa dopadala, je patrná její obrovská rychlost. Raketa létá rychlostí přes 10 machů, což odpovídá více než desetinásobku rychlosti zvuku, takže je velice těžko zastavitelná.
Na interním zasedání přiznal i Mark Rutte, že kdyby byl podobný typ zbraní vypálen proti Evropě, tak by měla jen velmi omezené možnosti, jak zbraně zastavit.
Poslední zprávou je, že relativně nepozorovaně začala Ruská federace zřejmě jižně od Minsku v oblasti vesnice Pavlovka budovat novou vojenskou základnu, kde nejspíše budou právě rakety Orešnik, jejichž dosah je až 5000 km. Celá Evropa tak bude v jejich perimetru.
Občas slyšíme, že například Portugalsko vidí problém Ukrajiny velmi vzdáleně, protože je na druhé straně Evropy a vůbec se ho to netýká. Raketa Orešnik, který by byla odpálena z Pavlovky, by na Lisabon dopadla za 12 minut. Takže se to celé Evropy opravdu týká.
Náhoda, nebo záměr?
Pojďme k menším a méně výkonným zbraňovým systémům, tedy k dronům. Do Polska jich vlétlo alespoň 19. Je jedno, jestli to byla náhoda, nebo záměr?
Než odpovím, tak vy jste předtím zmínil vsuvku ohledně toho útoku Američanů na člun údajně s drogovou jednotkou. Vzpomněl jsem si v souvislosti s tím na jednu paralelu. Jestli si vybavíte, jak nedávno turecká protivzdušná obrana sestřelila ruský letoun. Byl z toho několik let zpátky incident.
Reakce na to, protože byla ostrá a Turci letoun sestřelili, měla vlastně za následek to, že Rusko se následně o nic nepokusilo. Je tedy vidět, že nejen demonstrace síly, ale i její užití způsobilo efekt, který byl jasný. Rusko tak dneska Turecko nijak nedráždí.
Abych odpověděl na vaši otázku, tak jsem přesvědčen o tom, že je úplně jedno, jestli Rusko udělalo tento dronový útok, respektive incident záměrně.
Pozor, buďme opatrní, nikoho nestrašme, nebuďme naivní. Je absurdní myslet si, že Ruská federace na Evropu zaútočí pomocí 19 dronů, které nejsou ani vybaveny výbušninou. To je nesmysl.
Charakterizoval bych to jako test soudržnosti a připravenosti NATO. A je úplně jedno, jestli to byla náhoda, tedy technická závada, nebo úmysl. Výsledkem je, že v Kremlu pozorují, jak reagujeme, jak reaguje Polsko a jak jsme jednotní nejen vojensky, ale i politicky.
Takže moje odpověď je, že to je úplně jedno. Podstatné je, že se tak stalo.
Ten průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru mohl být omyl - to řekl podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Budiž, jestliže říkáte, že to taky mohlo testovat reakci NATO, reakci Polska a reakci okolních zemí, tak jaká byla ta reakce podle vás?
Z mého úhlu pohledu velmi dobrá - podívejme se na koordinaci. Nezasahovala jenom polská armáda, která se mimochodem poučila z té nešťastné události, kdy na její území, dopadly trosky rakety. Ostatně bylo odvoláno, respektive odstoupilo celé polské vedení protivzdušné obrany.
Došlo ke koordinaci minimálně třech v Polsku dislokovaných armád NATO, vzlétl italský systém včasné výstrahy AWACS. Do toho, abych nezapomněl, ještě vzlétlo letadlo, které je vyhrazeno NATO, které má i několik málo vlastních prostředků, mimo jiné tankovací letouny.
Takový tankovací letoun přímo pod vlaječkou a hlavičkou NATO vzlétl, aby doplňoval palivo tomu italskému AWACSu, které detekoval radar polského Patriotu americké výroby. Nicméně ten AWACS musel být ve vzduchu po následujících x hodin, kdyby se to náhodou opakovalo.
Takže když si to shrneme: přímá podpora NATO leteckým speciálem pro tankování, italský AWACS, do toho vzlétly nizozemské stíhače páté generace F-35. Tam podtrhnu, že Nizozemsko si je nenechalo doma a neposlalo do Polska druhořadé letouny, které vyřizuje, ale poslalo tam to nejmodernější.
Mimo jiné tam má F-35 i Norsko. Takže nizozemské stíhačky, italský AWACS, polské stíhačky F-16, všechno koordinovaně dokázalo eliminovat tu hrozbu, která bezprostředně hrozila dopadnout někam na více obydlené oblasti.
To, že došlo k průniku nějakých dronů, které nebyly sestřeleny, může mít dvě vysvětlení. Buď opravdu byly podceněny, nebo byly ponechány svému osudu, protože sestřel je mnohokrát podstatně dražší.
Navíc když budete detekovat, že ta trajektorie je taková, že nic neohrozí, tak je levnější a jednodušší nechat dron dopadnout. Navíc pak máte i ten bezpilotní letoun vcelku a můžete ho studovat.
Počkat, až mu dojde palivo.
Přesně tak.
Bělorusko prý varovalo Varšavu ještě předtím, než do polského vzdušného prostoru pronikly drony. Potvrdil to náčelník polského generálního štábu Wiesław Kukuła. Proč Bělorusko Polsko varovalo?
Tam to může mít jediné vysvětlení, totiž že by to opravdu mohlo být hypoteticky technické selhání. Může však jít i o ruskou a běloruskou propagandistickou školu: varujte je, aby došlo k jasnému závěru, že to byla technická chyba při řízení, případně vyrušení, narušení elektronickým bojem ukrajinských obranných protivzdušných systémů.
Takže to měl být vzkaz typu varujeme vás, došlo zde k odchýlení. Není to záměr, připravte se na to.
Podpora od spojenců
Polský premiér Donald Tusk říkal, že země, tedy Polsko, zatím není ve válečném stavu, ale potřebuje větší podporu spojenců než jenom symbolická prohlášení. Jaká by ta podpora měla nebo mohla být?
Má pravdu. Ta podpora již je, to je velký rozdíl. Před dvěma lety byste v Polsku nenašli italský letoun včasné výstrahy AWACS, nenašli byste tam rozmístěny nizozemské nebo nebo i norské F-35.
Mimochodem norské F35 jsou dislokované v Řešově, což je hlavní hub, hlavní uzel pro vojenskou pomoc směřující na Ukrajinu. Střeží je tam tak letouny páté generace.
Ale nejenom to, vynechali jsme Německo. To umístilo dvě baterie protivzdušného systému Patriot právě v okolí letiště v Řešově.
Tím pádem je dnes nejvíce střeženým objektem v Evropě polské letiště, respektive polské město Řešov a letiště, které se nachází v bezprostřední blízkosti stíhačů páté generace F-35 a německých systémů Patriot.
Mimochodem klobouk dolů z tohoto úhlu pohledu, protože Německo tam tyto obranné systémy relokovalo i přesto, že má akutní nedostatek těchto obranných prostředků pro své vlastní území.
Berlín dnes není schopen pokrýt celoplošně Německo, přesto dokázal dvě baterie umístit, respektive doslova a do písmene do Polska. Takže to je ta vojenská stránka. Tam si myslím, že to funguje. A co se týče toho druhého poselství, té politické stránky, tam to zafungovalo rovněž, protože byl aktivován článek 4 Severoatlantické smlouvy.
Článek 4
Co znamená článek 4?
Článek 4 znamená, že budou aktivovány konzultace. Ač to zní, že článek 4 je blízko článku 5, tak jsou to diametrálně rozdílné články. Článek 5 je aktivace kolektivní obrany. Každý přispěchá na pomoc tomu, kdo byl napaden, ať vojensky, ekonomicky, logisticky či jinak, tak, jak je schopen.
Ale článek 4 je aktivace konzultací. Sejde se mimořádný vojenský výbor Severoatlantické aliance, sejdou se, případně budou na dálku konzultovat ministři zahraničí, ministři obrany. To všechno podléhá článku 4. Aktivuje se při ohrožení bezpečnosti některého členského státu, v tomto případě Polska.
Zároveň se propojí náčelníci generálních štábů. Čili opravdu je to propojení té vojensko-politické roviny v tom nejužším slova smyslu. Jde o jasnou deklaraci jednoty.
Proč Polsko požádalo Českou republiku o vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š?
Ono to vypadá relativně okrajově, ale není, protože tyto stroje jsou schopny a jsou určeny k boji proti nízko letícím cílům, rozumějte bezpilotním prostředkům, v tomto případě dronům.
Jsou podstatně levnějším a efektivnějším řešením než do vzduchu vysílat drahé F35 zřízené proti letadlovým střelám. Takže to je ten důvod – budou dislokovány u hranic, budou schopny se rychle vznést do vzduchu a budou schopny sestřelovat pomalu letící a nízko letící cíle, to znamená drony.
Ještě mě napadá jedna podotázka k té aktivaci článku 4. Může to na Rusko nějak zapůsobit?
Rusko tímto, co se stalo, ať chybou, nebo záměrně, testuje připravenost NATO. To znamená, je to důležité, protože Rusko vidí, že i při takto relativně malém narušení, při takto relativně malém incidentu ve smyslu, že tam nebyly použity žádné zbraňové systémy toho výbušného typu, že ty drony nebyly osazeny žádnými bojovými hlavicemi, tak vidí, že jsme jednotní.
Nejenom že konzultujeme, ale že konáme. A vzhledem k tomu, že v Polsku opravdu máte rozmístěny jednotky mnoha národů, tak vidíte, že ta připravenost z mého úhlu pohledu dopadla ne na jedničku, protože je pravda, že několik dronů proniklo, ale dopadla na dvojku. Ale ta situace je diametrálně odlišná k té, která byla před dvěma lety. My jsme se opravdu vyztužili.
Historická zkušenost
Ještě v tom Polsku žijí Poláci, na to nezapomeňme. Jaký je vlastně, dá se to nějak krátce říct, historický vztah Poláků k Rusům?
Velmi drsný. Poláci mají ale historicky problém s oběma svými velkými sousedy, s Německem i s Ruskem. Ostatně, když zabrouzdáme jenom krátce do historie, tak v historii došlo k takzvanému trojímu dělení Polska. Polsko vlastně neexistovalo po dlouhou dobu.
To trojí dělení znamenalo, že bylo třikrát rozděleno mezi Prusko, pro zjednodušení dnešní Německo, Rakousko a Rusko. To se stalo třikrát. Takže vidíte, že to je opravdu věc, která je pro Poláky velmi senzitivní. A co se týče vztahu k východnímu sousedovi, tak mají historickou zkušenost.
Nezapomínají na to, co se stalo v Katyni, takzvaný katyňský masakr, kde bylo zmasakrováno desetitisíce důstojníků polské armády a část inteligence sovětskými jednotkami. Velmi dobře to ví. Ostatně i po druhé světové válce byl na post ministra obrany umístěn sovětský maršál Rokossovskij.
Čili to jsou věci, které Poláci nesou velmi citlivě, ví velmi dobře, co od východního souseda čekat a jsou na to připraveni a jsou odolnější než my. Nejenom z vojenského hlediska, ale i z toho morálního hlediska připravenosti. Učí se toto od narození, vychází to z rodiny, vychází to ze školy.
Ostatně i ta reakce, a to jsme ještě neřekli, na cvičení Západ o tom svědčí. Ale co je rozdíl proti roku 2021 je to, že Polsko zahájilo cvičení Iron Defender, kdy k hranici s Běloruskem přesouvá 30 až 40 tisíc vojáků, kteří také budou cvičit. Takže ukazují to odhodlání bránit se. Je to ukázka demonstrace síly, že jsme ochotni a připraveni se bránit, a to i jako Polsko samo o sobě.