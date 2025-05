Ruská společnost se vrátila v čase. Sovětské myšlení nyní mají i mladí, míní odborník Galeotti

Rusové přijímají válku prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině, přestože by si většina z nich přála mírový proces. Tvrdí to britský odborník na Rusko Mark Galeotti, který se domnívá, že vliv má historická zkušenost i trauma starších generací z dob Sovětského svazu, které se přeneslo na mladé. „Upřímně mě překvapilo a deprimovalo, jak rychle se vrátilo sovětské myšlení,“ říká Galeotti v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Moskva 6:20 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mark Galeotti | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Začněme otázkou na aktuální dění. Překvapilo vás, že ruský prezident Vladimir Putin nepřijel ve čtvrtek do Turecka na oficiální vyjednávání o míru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským?

Bylo to neuvěřitelně nepravděpodobné a nejen proto, že obecně trvá týdny, než je zajištěn protokol a bezpečnost při Putinových cestách. Nešlo ale o skutečný mírový proces, ve skutečnosti se obě strany snaží předhonit tu druhou. K cestě vyzval Putina Zelenskyj, z pohledu Putina by to přinejmenším vypadalo, že je slabý a že v podstatě dělá to, co mu Zelenskyj řekl.

Značí nabídka Zelenského něco? Od začátku války je to poprvé, co řekl, že je ochotný se setkat s Putinem tváří v tvář.

Myslím si, že jediný důvod, proč Zelenskyj řekl, že jede, byl ten, že se pokusil Putina nachytat, stejně jako se ho předtím snažil nachytat Putin, když vyzval k přímému jednání v Istanbulu.

Celé je to divadlo pro jediného diváka v publiku, kterým je (americký prezident) Donald Trump. Každý se snaží nevypadat jako člověk, který je problémem. Ani jedna ze stran nedala najevo, že by byla ochotna přistoupit na kompromisy, které by vedly k nalezení nějaké střední cesty. Mluvit je vždy lepší než střílet, ale v tuto chvíli jsme svědky spíše střelby a nejisté dávky jednání.

Máte nějaký odhad, kdy by mohla válka skončit?

Na to neexistuje jednoduchá odpověď. Jediné, co můžu říct, je, že pokud tato válka potrvá ještě déle než rok a půl, obě strany začnou čelit vážnému vyčerpání. Ruská ekonomika se upřímně řečeno s tlakem války a sankcí vypořádala úžasně.

Přesto se blíží k bodu, kdy bude třeba učinit velmi těžká rozhodnutí. Doposud Putin dokázal vyvažovat výdaje na civilní ekonomiku a armádu. Brzy už toho nebude schopen a samozřejmě si vybere armádu. To ale znamená, že obyčejní Rusové začnou pociťovat skutečné dopady. Takže pro Rusko jsou problémem peníze.

Pro Ukrajinu jsou to lidé. Je stále těžší a těžší rekrutovat vojáky a Zelenskyj z pochopitelných politických i demografických důvodů stále nechce do bojů posílat brance. Při takovémhle tempu konfliktu je těžké si představit, že by Ukrajinci mohli udržet stejné úsilí.

Neznamená to, že válka za rok a půl skončí, ale že se její průběh změní. Omezí se na stále menší operace a postupně to povede ke zmrzlému konfliktu.

Strach z okolního světa

Ve své nové knize Zrozeni z války, která vychází v českém překladu, uvádíte, že důvod, proč běžní Rusové přijali Putinovu válku, souvisí s válečnou historií země. Můžete to rozvést?

Historie Ruska je, jako u většiny dalších zemí, historií invazí. Rusko je relativně chudá země s chudou půdou, špatným zemědělstvím a leží na křižovatce Evropy a Asie. Vždy svým způsobem proto musela čelit komukoliv, kdo byl v dané době na vzestupu, ať už to byli Mongolové, Napoleon nebo Hitler.

A v budoucnu to může být Čína. V tomto kontextu jste zranitelní, nemáte přirozené hranice a jste chudí. Vede to k tendenci vytvořit autoritářský stát, protože se musí vybírat víc daní a rolníci se budou bránit. A vy je musíte potlačit.

V důsledku to vytváří pocit neustálé nejistoty. Jak řekl sám Putin ze svých zkušeností, kdy se jako dítě stal součástí pouličních gangů v tehdejším Leningradu, nejlepší odpovědí je dát první ránu.

Jde o velké zjednodušení říct, že celá ruská kultura je založená na něčem, co řekl Putin, ale vypovídá to o tom, že Rusové vnímají svět jako nepřátelské a nebezpečné místo. I Kateřina Veliká, která nebyla přirozeně bojovná, řekla, že hranice nejlépe ochrání tak, že je rozšíří.

Neznamená to, že většina Rusů chce válku, naopak většina chce mírový proces. Historická zkušenost je ale dělá ochotnějšími naslouchat tomu, co říká propaganda, tedy, že tato válka je nezbytná a ve skutečnosti obranná.

Co to znamená pro budoucí generace Rusů? Mohou to překonat?

Ano, v tom jsem optimistický, protože jiné země to překonaly a změnily se. Svět se změnil a hrozby, které zanechaly jizvy na ruské psychice, už neexistují. Musí přijmout změnu a to trvá. Velká Británie a Francie také stále ještě nepřekonaly skutečnost, že už nejsou imperiálními mocnosti.

Ale když se podívám na mladší generaci Rusů, tak někteří jsou stále nacionalisté, někteří jsou liberální demokraté, ale to, co mají společné, je pocit, že svět je jiný od toho jejich rodičů, prarodičů, natož praprarodičů. Takže si myslím, že se to může změnit. Součástí tragédie ale je, že nyní je Putin stáhl zpátky do minulosti.

A co naopak další země, mohou překonat strach z Rusů?

Pro Ukrajince to bude složitější a zabere to spoustu času, i pokud by Rusko přijalo vinu. Pro ostatní by to ale mohlo být rychlé. Když se podíváme do historie a na Německo, Japonsko a částečně Itálii, tak společnost neuvěřitelně rychle opustila pocit strachu z vojenský států.

Nestalo se to jen tak z ničeho nic, když si vzpomenu na generaci svých prarodičů, tak ti šli do hrobu s přesvědčením, že Němci jsou od přírody špatní lidé. Generace mojí matky si to už nemyslela.

Vše záleží na tom, co Rusko udělá, to je zásadní. Nepřijde to rychle a samo a než se tak stane, tak se budeme pro jistotu dále vyzbrojovat.

Návrat sovětského myšlení

Přesuňme se k činnosti ruských tajných služeb v Evropě, které minulý týden obvinila polská vláda ze založení požáru v obchodním domě ve Varšavě. Jak efektivní tyto aktivity z vašeho pohledu jsou?

Ruské tajné služby jsou teď aktivnější než při vrcholu studené války. Samozřejmě čelí velkým problémům po vyhoštění špionů působících pod diplomatickým krytím, což je jeden z důvodů, proč se obrátili na gangstery a další prostředníky.

Polské úřady zavřely konzulát v Krakově kvůli žhářskému útoku, který prováděli lidé, kteří nejsou vycvičení ruští agenti, ale někdo, komu zaplatili. Jednomu za to slíbili BMW.

Takže aktivit je spousta, nejsem ale přesvědčen, že jsou natolik účinné. Vypalování nákupních center, skladišť, kyberútoky, většinou jde o triviální útoky. Myslím, že se nás Rusové snaží testovat, zda nás takto mohou zastrašit.

Reálný efekt to ale nemá. Záleží na tom, jestli ke stejnému výsledku dojdou i Rusové, nebo jestli jde o přípravnou fázi před něčím větším. Domnívám se, že jde o to nejlepší, čeho jsou v současné době schopni.

Rusko studujete už dlouho. Je něco, co vás v poslední době překvapilo?

Upřímně mě překvapilo a deprimovalo, jak rychle se vrátilo sovětské myšlení. Dokonce i lidé, kteří neprošli sovětskou zkušeností, mají vědomí, že je rozdíl mezi tím, co musíte říkat na veřejnosti a čemu můžete skutečně věřit.

Nejsem překvapen, když takové obranné postoje přijdou od šedesátníka, který v tom vyrostl. Nedávno se mi ale stalo, že pětadvacetiletý člověk ve svém psaní říká jednu věc, a když s ním mluvím, říká něco jiného s tím, co jiného má dělat. To bylo docela depresivní zjistit, do jaké míry může docházet k mezigeneračnímu přenosu starých strategií přežití.