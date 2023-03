Sestřelení amerického dronu byl úmyslný a koordinovaný útok Ruska, říká bezpečnostní analytik

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo video z amerického dronu, který se v úterý zřítil do Černého moře. Podle Pentagonu ho poškodil náraz ruské stíhačky. Moskva tvrdí, že k dotyku strojů nedošlo. Záběry ale potvrzují, že se poprvé od začátku války na Ukrajině fyzicky střetly letouny obou mocností. Situaci pro Radiožurnál okomentoval bezpečnostní expert Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 20:12 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký bezpilotní letoun Reaper MQ-9 | Zdroj: Reuters

Ruská stíhačka Su-27 na záznamu nejprve americký dron těsně mine, podruhé už je tam patrná kolize a obraz z kamery zavěšené pod dronem náhle zmizí. Vyplývá ze záběrů, že ruský pilot při posledním přiblížení navedl stíhačku úmyslně na americký dron, že ho chtěl zničit?

Bezesporu to byl agresivní, ba přímo mimořádně agresivní manévr. Rozhodně to nebylo tak, jak tvrdilo ruské ministerstvo zahraničí. Jestli ho chtěl přímo zničit či sestřelit, to je otázka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s bezpečnostním expertem Vlastislavem Břízou z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

S velkou pravděpodobností ho chtěl minimálně poškodit, protože, jak jsme viděli, nejednalo se o jeden útok, ale o minimálně dva koordinované útoky, kdy ruská stíhačka záměrně chtěla proletět v bezprostřední blízkosti bezpilotního letounu.

Na záběru je vidět, že minimálně dvakrát ruské stíhačky vypustily na dron palivo. Co mohlo být cílem? Může třeba už vypuštěné palivo dron zásadně poškodit?

Je to tak. Právě proto jsem přesvědčen o tom, že to určitě byl úmyslný útok. Otázkou je to sestřelení. Ptáte se na vypuštění paliva. To je součást útoku.

Cílem mohlo být poškodit dron, případně znečistit kamerový systém pro to, aby v následujícím druhém útoku, který už byl podstatně horší a víme, že vedl k pádu do moře, nebyly průkazné žádné záběry.

Mohlo tedy být cílem to, aby dron nebyl dál schopen natáčet, nebo aby dron musel klesnout a potom aby se ruským jednotkám podařilo ho ulovit anebo to, aby dron byl zničen a spadl do moře?

Ne, to si myslím, že je sekundární, co se týče zpravodajských informací. Američané disponují mimořádně moderními, sofistikovanými systémy monitorování. Ať už to jsou satelity či jiné pilotované nebo bezpilotní letouny.

Pentagon zveřejnil video incidentu s ruskou stíhačkou. Moskva srážku popírá a dron údajně našla Číst článek

Nemyslím si, že cílem této mise má být nějaká zásadní utajovaná informace, o které by Rusové věděli. Byla to čistě demonstrace síly ruského letectva, protože nezapomeňme na jednu zásadní věc.

Ruská federace považuje Černé moře za svoje vlastní moře, své vlastní jezero. A je mimořádně znepokojena, když se kdokoliv ocitne v blízkosti hranic Ruské federace.

Obzvláště to platí o dnešku, kdy je vedena válka na Ukrajině. Je pravdou, že Američané poskytují bránící se Ukrajině informace právě i z takových bezpilotních prostředků. A to je pro Rusy mimořádně špatná zpráva, proto reagují tak podrážděně a agresivně.

BREAKING: U.S. military releases dramatic declassified video taken by MQ-9 Reaper drone that shows the moment that a Russian Su-27 fighter jet collided with it after attempting to spray the drone with jet fuel. https://t.co/XGoVQN7ppJ pic.twitter.com/X9vH6qtFGf — ABC News (@ABC) March 16, 2023

Samodestrukční zařízení

Rusové už avizovali, že se pokusí co nejdříve vyzvednout americký vrak dronu z mořského dna. Byl by pro Rusko extrémně cenný?

Cenný by určitě byl, ale extrémně ne. Víte, tento bezpilotní prostředek není úplně tím nejmodernějším, čím Spojené státy disponují. Tím je nejdražší bezpilotní letoun v dějinách Global Hawk.

Nicméně Reaper je již druhou generací bezpilotních prostředků. Je to nástupce známého Predátora, kterého jsme prakticky dvě dekády vídali v televizích. A je pravdou, že určité cenné technologické artefakty s sebou nese.

Rusko postupuje v Bachmutu, město ale nedobylo. Útočí na jeho okolí, píše americký institut Číst článek

Vzpomeňme, když byl poprvé nasazen v Afghánistánu v roce 2007. V roce 2009, když nad jedním strojem ztratila posádka kontrolu, musel vzlétnout americký záchytný stíhač F-15, který ho raději sestřelil. Takže technologie na palubě bezesporu cenné jsou.

Na druhou stranu nezapomeňme, že každý moderní bezpilotní prostředek disponuje samodestrukčním systémem. To znamená, že ty nejdůležitější technologie, samozřejmě záběry atd., jsou zničeny samy o sobě na dálku.



Pokud tedy záběry ukazují, že došlo k fyzickému střetu ruského a amerického letounu poprvé od začátku války na Ukrajině, může to být kritický moment, který dál vyhrotí situaci, nebo se naopak jak Moskva, tak Washington budou snažit situaci uklidnit a zahrát to do autu?

Neviděl bych to tak dramaticky. Vzpomeňme, že v historii soupeření těchto dvou národů byly podstatně vypjatější situace.



Tam bych rád zmínil například 1. květen 1960 a sestřelení amerického špionážního letounu U2 nad nad Sovětským svazem. To byl nesrovnatelně horší okamžik.

Co se týče tohoto incidentu, ano, je vážný a svědčí jasně o agresivitě a podrážděnosti Ruské federace. Nicméně nemyslím si, že by Spojené státy incident chtěly vyhrotit tak, že by mělo dojít k bezprostřední konfrontaci mezi těmito dvěma státy.