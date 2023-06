Prigožin hraje vabank. Pro mnoho ruských patriotů znamená jeho video velezradu

Ruská tajná služba FSB vydala zatykač na zakladatele Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina. Obviňuje ho z pokusu o vzpouru. Prigožin obvinil armádu, že zaútočila na jeho jednotky a velké množství jich zabila. Prohlásil, že vojenské vedení země musí být zastaveno a žádal, aby mu nikdo nekladl odpor. „Pro morálku ruských jednotek to rozhodně není dobrá zpráva,“ říká Ondřej Soukup ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Rozhovor Moskva 23:02 23. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prigožin všechny vyzval, aby mu nekladli odpor | Foto: Igor Russak | Zdroj: Reuters

Co se vlastně momentálně odehrává v rostovské oblasti, kde mají wagnerovci své základny?

Podle toho co vidíme, tak Jevgenij Prigožin asi o půl osmé místního času zveřejnil video o tom, že zlo, které s sebou nese vojenské vedení země, musí být potrestáno a zničeno. Vyzval všechny, aby mu nekladli odpor. Přicházejí zprávy z Rostova a dalších měst, že je na ulicích těžká technika, ale zatím nemáme žádné zprávy, že by došlo k vojenským akcím.

Ruská tajná služba stíhá Prigožina. Šéf wagnerovců obvinil armádu z útoku na jeho muže Číst článek

Co mohlo být příčinou nečekané eskalace?

Pravdou je, že konflikt zrál už dlouho, už od loňského podzimu, kdy si Prigožin velmi stěžoval, že mu ministerstvo obrany neposkytuje dostatek nábojů pro jeho bojovníků. Další kolo konfrontace bylo před pár týdny, kdy Kreml nařídil, aby všechny jednotky podepsaly smlouvu, což Prigožin odmítl.

Poslední kapkou bylo desetiminutové video ze čtvrtka, kdy Prigožin prohlásil, že celá válka nemá nic společného s NATO, ale že jde o konflikt, aby všichni zkorumpovaní ruští i ukrajinští činitelé mohli rozkrádat Donbas. Dopustil se několika výroků, které neodpovídají oficiálnímu kremelskému zdůvodnění celé akce. Zde trpělivost zřejmě přetekla.

Jak to může dopadnout?

Obtížně si dovedu představit, že by se vnitřní konflikt podařilo uklidnit. Tohle je vabank ze strany Prigožina, který usoudil, že jeho jednotku i jeho samotného chce ruské ministerstvo obrany zlikvidovat. Pokusil se tedy učinit obří gesto.

Myslím si, že pro něj je těch šancí naprosté minimum. Tohle je vojenská vzpoura, která probíhá v okamžiku, kdy Ukrajinci zahájili protiofenzivu. Slyšíme to i z řad patriotů, že je to velezrada. Tohle si nikdo nemůže dovolit.

Jaký vliv to bude mít na celou válku na Ukrajině?

Nebude to mít bezprostřední vliv, protože Prigožinovy jednotky jsou asi tři týdny staženy z Bachmutu, vystřídaly je regulérní vojenské jednotky, které drží obranu Záprožské oblasti, kde je největší útok Ukrajinců.

Pro morálku ruských jednotek to ale rozhodně není dobrá zpráva, protože jakkoliv byl jeho vliv v samotném kremelském systému minimální, spíš byl mužem pro černou práci, ale velká řada vojáků ho sledovala na sociálních sítích a věděla, že je to „ten chlap, který to správně říká“. Je to signál, že na ně vojenské vedení země kašle, a že každý, kdo se ozve, bude ve finále zlikvidován.