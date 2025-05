Ruská ukázka moci v podobě mezikontinentální rakety RS-24 Jars. Její ‚unikum‘ spočívá v mobilitě

Podle zpráv ukrajinské rozvědky mělo Rusko v noci na pondělí cvičně odpálit mezikontinentální balistickou raketu RS-24 Jars, která patří mezi ty nejsofistikovanější na světě. K tomu nakonec nedošlo, její odpálení by ale neslo silný odstrašující signál nejen směrem k Ukrajině, ale také jejím západním spojencům. Raketa schopná zasáhnout většinu severní polokoule s přesností 150 metrů totiž patří k nejmodernějším prvkům ruské jaderné triády. Analýza Moskva 7:00 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketa RS-24 Jars může být vybavená několika jadernými hlavicemi, z nichž každá je naváděna na cíl individuálně. | Zdroj: Profimedia

„S cílem demonstrativně vyvinout tlak a zastrašit Ukrajinu a také členské státy Evropské unie a NATO hodlá agresorský stát Rusko provést ,cvičný a bojový‘ odpal mezikontinentální balistické střely z komplexu RS-24 Jars,“ varovala v neděli ukrajinská rozvědka.

Podle zpráv Hlavního zpravodajského ředitelství ukrajinského ministerstva obrany měla být raketa vybavená cvičnou hlavicí odpálena v noci na 19. května z ruské Sverdlovské oblasti. Plánovaný cvičný start se nakonec neuskutečnil a otázkou je proč. Děsivá raketa známá především z ruských vojenských přehlídek ale patří k tomu nejsofistikovanějšímu, co mají Rusové v rámci jaderného odstrašení k dispozici.

„Jars má dolet kolem 11 tisíc kilometrů, takže je schopen zasáhnout drtivou většinu severní polokoule. Je to extrémně rychlá raketa, velice těžko sestřelitelná,“ popisuje pro iROZHLAS.cz bezpečnostní analytik a odborník na jaderné zbraně Vlastislav Bříza, podle kterého se RS-24 Jars řadí mezi nejmodernější mezikontinentální balistické rakety na světě.

„Podstatné je, že existuje ve dvou verzích. Raketa je odpalovaná nejen z podzemních statických sil, zároveň je to ale také mobilní mezikontinentální balistická raketa, která každý den může měnit své stanoviště a přesouvat se o desítky kilometrů. Je tedy neustále připravená k odpalu v řádech desítek minut,“ popisuje odborník moderní ruskou raketu schopnou nést tři až šest jaderných hlavic tisíce kilometrů daleko.

Obří ničivá síla

Ukrajinský server RBK Ukrajina popisuje RS-24 Jars jako strategický raketový systém páté generace, který vyvinul Moskevský institut tepelných technologií s cílem nahradit dřívější rakety Topol-M.

Třístupňová raketa na tuhé palivo byla poprvé otestována v roce 2007 a od té doby Rusko uskutečnilo více než deset zkušebních a výcvikových bojových startů. V operačním nasazení je pak RS-24 Jars od roku 2010, kdy začala i jejich sériová výroba.

„Jars sám o sobě patří k nejnovějším prvkům jaderné triády Ruské federace. Tyto rakety byly zařazované do výzbroje od roku 2010, z tohoto úhlu pohledu tedy jde o opravdu moderní věc,“ říká Bříza.

Raketový systém Jars ruští konstruktéři navrhli jako nosič jaderných hlavic a podle serveru RBK Ukrajina jde o jednu z „nejnebezpečnějších součástí ruské jaderné triády“. Raketa RS-24 Jars totiž může být vybavená několika jadernými hlavicemi, z nichž každá je naváděna na cíl individuálně.

„Jars má tři až šest hlavic, ale reálně tam dávají čtyři a každá má 250 kilotun. To je velká ničivá síla, když si vezmete, že Hirošima měla 15 kilotun, Nagasaki 20 kilotun. Tady má jedna hlavice desetkrát tolik a jsou tam čtyři, navíc se mohou oddělovat. To není tak, že všechny hlavice dopadnou na jeden cíl. Oddělí se tak, že jedna hlavice dopadne například na Prahu, druhá může dopadnout na Norimberk, třetí na Vídeň a čtvrtá na Varšavu. To vše z jedné rakety,“ varuje Bříza.

Bezpečnostní analytik zároveň upozorňuje, že Rusko má k dispozici celkem 180 mobilních odpalovacích zařízení. Pokud tedy jedna raketa nese čtyři hlavice, dohromady mají Rusové na mobilních Jarsech 720 hlavic.

„To je víc hlavic, než má Francie a Velká Británie jaderných zbraní dohromady. Co se týče podzemních sil, těch mají 24, to je celkem 96 hlavic. Dohromady je tedy na raketách Jars připraveno k odpálení 816 hlavic,“ upozorňuje bezpečnostní analytik.

Dodává, že například Čína disponuje zhruba 600 hlavicemi. Ruská federace tak má jen na zmiňovaných Jarsech víc jaderných hlavic, než mají všechny ostatní jaderné země světa s výjimkou Spojených států.

Přesnější a těžko sestřelitelná

Zdaleka největší předností systémů RS-24 Jars je však podle odborníka na jaderné zbraně především mobilita.

„To je unikum. Například Spojené státy nemají mobilní mezikontinentální balistické rakety vůbec, mají je jen v pevných silech. V tom je jejich výjimečnost. Tyto rakety se mohou denně přemísťovat desítky kilometrů a navíc jsou na tuhé palivo, takže ji ani předtím nemusíte tankovat. Všechno vozí s sebou. Zastaví a v řádu jednotek nebo desítek minut odpálí raketu, která doletí až 11 tisíc kilometrů daleko. Ve své nejrychlejší fázi navíc letí až 25 Machů, takže 25krát rychleji než zvuk,“ popisuje.

Jars je také v porovnání s předchůdci mnohem přesnější. Perimetr dopadu je okolo 150 metrů, pokud by tedy nesla jadernou hlavici, podle Břízy „nemusíme vůbec diskutovat o tom, že to je vlastně nicotný perimetr“.

Obavy však vyvolává i schopnost těchto systémů pronikat protiraketovou obranou. „Je těžko sestřelitelná. V některých fázích letu je dokonce schopná úhybně manévrovat, takže je připravená i na protiraketový deštník veškerých států,“ varuje pro iROZHLAS.cz.

„Je to raketa opravdu mimořádně sofistikovaná, moderní a velice těžko zastavitelná protiraketovou obranou. Ale používá se skutečně jen jako systém odstrašení,“ dodává.

Pokud by tedy k cvičnému odpálení rakety RS-24 Jars došlo, lze to podle něj vykládat především jako demonstraci síly, moci a toho, jak vyspělou technologii Rusové mají.

„Za určitých okolností by ji použít mohlo, ale je to bezprecedentní, protože mezikontinentální balistické rakety se nikdy v historii válek nepoužily ke konvenčnímu válčení. Tato raketa je opravdu primárně nosič jaderných hlavic,“ uzavírá analytik.