Exploze na dvou letištích v Rusku. Na Engels dopadl dron a poškodil dvě letadla, u Rjazaně zemřeli tři lidé

Neznámé létající zařízení dopadlo na dráhu ruského vojenského letiště Engels u Saratova a údajně poškodilo dva strategické bombardéry, uvedl v pondělí zpravodajský server Meduza. Ruské agentury informovaly, že tři lidé přišli o život a pět či šest utrpělo zranění při výbuchu cisterny s palivem na letišti nedaleko Rjazaně, která leží asi 200 kilometrů na jihovýchod od Moskvy. Při explozi bylo také poškozeno letadlo, píše RIA Novosti. Moskva 12:46 5. prosince 2022

Ruské bombardéry vzlétají z letiště Engels, než odpálí střely s plochou dráhou letu proti objektům na Ukrajině.

Videozáznam z údajného útoku dronu na letiště Engels podle Meduzy zveřejnil poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko a opoziční bloger Anatolij Šarij, zastávající proruská stanoviska.

Záhadná exploze na letišti Engels u Saratova. Poškozena dvě letadla, údajně Tu-95, bombardující Ukrajinu. pic.twitter.com/PitL5P43Du — Martin Dorazín (@mdorazin) December 5, 2022

Podle informací ze sociálních sítí obyvatelé Engelsu a Saratova slyšeli okolo šesté ráno (asi 4.00 SEČ) silný výbuch. Dva vojáci údajně utrpěli zranění a museli být hospitalizováni.

Gubernátor Saratovské oblasti Roman Busargin na sociální síti spoluobčany ujistil, že není důvod ke znepokojení, protože v obytných čtvrtích Engelsu se nic nestalo, žádný civilní objekt nebyl poškozen a úřady prověřují, co se událo na vojenské letecké základně.

‚Výstražný signál‘

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat podle agentury Unian označil výbuchy na letištích v hloubi ruského území za „výstražný signál“ pro Rusy.

„Na území Ruska to stále častěji bouchá. Ale ať by si nepřítel přál cokoliv, ještě jsme se do ničeho nepustili,“ prohlásil v televizi.

Mluvčí nicméně varoval, že nebezpečí dalších ruských vzdušných útoků trvá. Už se také objevily informace, podle kterých Rusové na základně Engels shromáždili dvě desítky bombardérů, které nakládají střelami a tankují do nich palivo.

„Musíme počkat na satelitní snímky, aby bylo jasné, co se stalo. Satelitní snímky se určitě brzy objeví. Pak bude možné hovořit o škodách. Doufáme, že budou co největší,“ řekl Ihnat.

Ruské ministerstvo obrany se dosud nevyjádřilo, píše Meduza.

„Tři lidé zahynuli, pět bylo zraněno. Z pěti zraněných mají dva vážně poškozené zdraví,“ citovala ruská agentura TASS záchranáře o důsledcích výbuchu na letišti u Rjazaně.

Hospitalizaci pěti zraněných potvrdila oblastní nemocnice. RIA Novosti píše o šesti zraněných a poškozeném letadle. Okolnosti vyšetřují odborníci.

Engels na levém břehu Volhy leží naproti Saratovu, obě města spojuje most. Nacházejí se asi 750 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Na letecké základně Engels jsou podle tisku rozmístěny strategické bombardéry typů Tu-95MS, Tu-160 a Tu-22M3.