‚Tvrdá reakce‘ Ruska na sankce. Do země nesmí na 500 Američanů včetně Obamy

Rusko v reakci na nejnovější sadu amerických sankčních opatření zakázalo vstup do země 500 Američanů včetně bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. S odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí o tom dnes informovala agentura TASS. Moskva 22:39 19. května 2023

„Washington měl už dávno pochopit, že se žádný nenávistný útok proti Rusku neobejde bez tvrdé reakce,“ uvedla ruská diplomacie, podle které jsou na sankčním seznamu nejen „významné osobnosti“ včetně exprezidenta Obamy, ale i současní a bývalí vládní činitelé nebo „šéfové vojensko-průmyslových podniků, kteří dodávají zbraně Kyjevu“.

Na seznamu se ale objevily i televizní osobnosti amerických stanic, jako je Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Erin Burnettová a Rachel Maddowová či bývalí velvyslanci Spojených států v Rusku.

Ruské ministerstvo zahraničí také podle agentury AP uvedlo, že zamítlo konzulární přístup Evanu Gershkovichovi, novináři amerického listu The Wall Street Journal, který byl v Rusku zatčen letos v březnu a obviněn ze špionáže.

Podle Moskvy to je odvetný krok za to, že Spojené státy zamítly víza ruským novinářům, kteří chtěli v dubnu doprovázet šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova na cestě do sídla OSN v New Yorku.

Spojené státy v pátek v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu z loňského roku zavedly nový soubor opatření proti Rusku. Na svou obchodní černou listinu Washington přidal 71 převážně ruských subjektů a zavedl nové sankce proti více než 300 jednotlivců a entit v několika zemích. Je mezi nimi i společnost Versvet s.r.o. se sídlem v Česku.