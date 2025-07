Ruské vojáky po návratu okrádají taxikáři, policisté i úřady. ‚Černé vdovy‘ zase čekají, až padnou

Od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 prezident Putin ztrojnásobil počet vojáků v ruské armádě a nové dobrovolníky láká třeba i na peníze. Odměny se liší podle oblasti, ale rekrut může během prvního roku služby dostat až 5,2 milionu rublů (asi 1,4 milionu korun) plus až čtyři miliony rublů za zranění.

Tato částka může dosáhnout až 600 procent průměrné národní mzdy, což je neodolatelná nabídka pro obyvatele chudších oblastí země, navzdory riziku, že už se nikdy nevrátí zpátky. Jedním z nich je i 39letý Nikita Chursa, svářeč z Rostovské oblasti, který šel jako tisíce Rusů bojovat na Ukrajinu kvůli penězům, napsal server BBC News.

Chursa strávil na frontě několik měsíců v létě 2024, než byl zraněn a poslán domů na zotavenou. Zranění mu vyneslo tučný bonus, který s manželkou Oksanou plánovali utratit za koupi bytu. Ale poté, co se s ní jednou večer pohádal kvůli svému pití, vyběhl ven - opilý, naštvaný a bosý - s igelitovou taškou plnou jejich úspor v hotovosti.

Ve svém opileckém stavu se rozhodl odjet do Rostova a koupit tam byt. „Kdyby byla moje manželka rozumnější, řekla by mi, ať se na to vyspím a rozhodnu se až ráno,“ postěžoval si BBC. Nastoupil do auta, ale nedojel příliš daleko, než ho zastavili dopravní policisté, kteří si všimli tašky a žádali úplatek.

Chursa policistům řekl, že se nedávno vrátil z Ukrajiny. „Nedělejme to, právě se vrátil z války,“ nabádal podle něj jeden z policistů svého kolegu. Ale ten uviděl peníze a okřikl ho. „Sklapni, víš, kolik je tam prachů?“ Vzali mu skoro všechno - 2,66 milionu rublů, dodal server BBC News.

Oběti loupeží a podvodů

Jeho případ není nijak ojedinělý. Mnoho ruských vojáků se vrací domů s velkou sumou peněz, kvůli nimž se často stávají obětí podvodů, loupeží nebo vydírání, napsal server Worldcrunch.

„Vrátili jsme se zpátky a banditi v Ussurijsku nebo Vladivostoku už na nás čekají. Já jsem v té válce přišel o podělanou ruku, vrátil jsem se a teď ze mě tihle zmetci tahají moje peníze.“ ruský voják

„Vrátili jsme se zpátky a banditi v Ussurijsku nebo Vladivostoku už na nás čekají. Já jsem v té válce přišel o podělanou ruku, vrátil jsem se a teď ze mě tihle zmetci tahají moje peníze,“ citoval Worldcrunch slova vojáka, který se pokusil o sebevraždu. Dohnaly ho k tomu údajně místní gangy, které ho v Ussurijsku vydíraly, aby získaly peníze vyplacené armádou.

Ve vojenské náborové kanceláři ve Vladimirské oblasti získali tři zaměstnanci přístup k bankovním účtům vojáků a ukradli více než 11 milionů rublů. Podle odhadů listu Novaja Gazeta Europe byli ruští vojáci od začátku války na Ukrajině do prosince 2024 okradeni o nejméně 141 milionů rublů, sedm vozidel a řadu dalších cenností. Z těchto trestných činů bylo obviněno nejméně 471 lidí.

To ale může být jen špička ledovce, protože není známo, na kolik případů se vůbec nepřijde - a kolik jich oběti nenahlásí. Ani v opačném případě se nemusí dočkat spravedlnosti; Nikita Chursa oba policisty, kteří ho připravili o peníze, udal. Oba byli obvinění z loupeže a zneužití moci, ale jejich případ se nikdy nedostal k soudu. Obvinění policisté se nechali naverbovat do armády a odešli bojovat na Ukrajinu, čímž se na základě nového zákona vyhnuli trestnímu stíhání.

Ruský prezident Vladimir Putin sliboval vojákům po návratu z Ukrajiny hrdinské uvítání, místo toho jsou okrádáni | Zdroj: Fotobanka Profimedia

‚Koupit se dá cokoliv‘

BBC informovala také o dalším případu, kdy několik policistů, kteří pracovali na moskevském letišti, dávalo tipy taxikářům na vojáky vracející se z fronty. Řidiči vojákům nabídli rozumnou sazbu, ale poté, co je dopravili na místo, požadovali až 15krát víc. Těm, kteří se bránili zaplatit, taxikáři vyhrožovali a jiné údajně zdrogovali nebo opili, a zloději mezitím použili jejich bankovní karty. Vyšetřovatelé věří, že tímto způsobem gang okradl vracející se vojáky o téměř 1,5 milionu rublů.

Někdy vojáky okrádají samotní velitelé jejich jednotek - například tím, že je přinutí odevzdat bankovní karty i s PIN kódem. Anebo si alespoň přilepšují v podobě úplatků, za které se dá koupit prakticky cokoli, napsal ruský exilový list Vjorstka.

Vojáci si za úplatky mohou koupit například falešné potvrzení o zranění, den volna, nasazení mimo frontové linie, místo na seznamu vojáků navržených na státní vyznamenání, anebo povolení používat mobilní telefon, což je oficiálně zakázané, dodal list Vjorstka.

Zpravodajský server Important Stories před časem napsal, že do těchto úplatkářských schémat jsou často zapojení vojenští lékaři. Dát doktorovi „všimné“, aby mohl voják opustit frontu a odjet na dovolenou nebo léčení, je dost dobře možné; začátkem letošního roku mohlo takové měsíční opuštění jednotky stát od 700 tisíc do milionu rublů.

Čekání na smrt

Zvláštní kapitolou jsou takzvané čornyje vdovy – černé vdovy, které se vdají za vojáky a čekají, až padnou, aby mohly získat odškodnění za jejich smrt. Zaměřují se především na muže, kteří přijedou domů na dovolenou, anebo je hledají na internetu, kde existují skupiny pro seznamování s vojáky.

„V roce 2023 to byly telefonáty plné slz a zoufalých proseb, abychom tělo padlého vyzvedli a dopravili domů, i kdyby to znamenalo riskovat vlastní život. Ale teď se tyhle vdovy zajímají jen o to, kdy dostanou zaplaceno.“ ruský velitel (o černých vdovách)

Server Important Stories napsal, že je těžké odhadnout, kolik žen se vdává za vojáky v naději, že shrábnou benefity, ale tento problém si uvědomuje nejen ruská armáda a propaganda, ale dokonce i členové parlamentu.

Jeden z velitelů, jehož úkolem je oznamovat rodinám úmrtí vojáků, serveru řekl: „V roce 2023 to byly telefonáty plné slz a zoufalých proseb, abychom tělo padlého vyzvedli a dopravili domů, i kdyby to znamenalo riskovat vlastní život. Ale teď se tyhle vdovy zajímají jen o to, kdy dostanou zaplaceno.“

A jeden ze zaměstnanců střediska pro podporu vojáků a jejich rodin dodal: „Vím o ženách, které už byly vdané třikrát - a všichni jejich manželé sloužili ve speciální vojenské operaci,“ řekl a použil přitom oficiální označení, které ruské úřady používají pro válku na Ukrajině.