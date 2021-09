Ukradli nám vítězství v sedmi moskevských obvodech, zpochybňují výsledky voleb ruští komunisté

Ruské parlamentní volby sice skončily, boj o hlasy tamních voličů ale pokračuje. Přinejmenším pro tamní komunisty. Na výsledky elektronického hlasování se v Moskvě čekalo mnoho hodin a úplně pak obrátily dosavadní vývoj v řadě obvodů. Komunisté viní vládnoucí Jednotné Rusko z falšování, výsledky z metropole odmítají uznat a svolávají demonstrace. Od stálého zpravodaje Moskva 8:17 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští komunisté viní vládnoucí Jednotné Rusko z falšování, výsledky voleb z Moskvy odmítají uznat a svolávají demonstrace | Foto: Shamil Zhumatov | Zdroj: Reuters

„Jeden nejprůzračnějších na světě, jestli ne ten vůbec nejprůzračnější ze všech.“

Tak se na konto ruského volebního systému nechala slyšet šéfka ústřední volební komise Ella Pamfilovová hned první den voleb. Už pár hodin po zavření volebních místností si ale přinejmenším někteří mysleli něco jiného.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ruští komunisté odmítají výsledek voleb v Moskvě. Více si poslechněte v reportáži zpravodajky Českého rozhlasu v Rusku Ivany Milenkovičové

Ruští komunisté, druhá nejsilnější strana v zemi, odmítli uznat výsledky elektronického hlasování v Moskvě.

V metropoli po internetu volily zhruba dva miliony lidí. Hlasovat tak mohli lidé ještě v dalších šesti regionech. A také obyvatelé východoukrajinských oblastí ovládaných separatisty, kteří získali ruské občanství. Kvůli karanténě pak stejný způsob zvolil i prezident Vladimir Putin.

Zatímco další regiony znaly výsledky elektronického hlasování v řádu pár hodin, Moskva na ně čekala až do rána. Jak přitom poukazoval lídr ruských komunistů Gennadij Zjuganov, započtení elektronických hlasů zásadně obrátilo výsledky v některých jednomandátových obvodech.

Ruští komunisté tvrdí, že jejich kandidáti vyhráli v sedmi moskevských obvodech, ale že kvůli manipulacím s elektronickým hlasováním jim tam volby ukradli.

Neúspěšní kandidáti hlavně z řad ruských komunistů den po volbách svolali demonstraci v centru Moskvy | Foto: Shamil Zhumatov | Zdroj: Reuters

Místo Navalného komunisté

Mezi kandidáty nominovanými komunisty, kteří jasně vedli až do započtení elektronických hlasů, je i docent Moskevské státní univerzity Michail Lobanov. Podle finálních výsledků ho nakonec porazil moderátor státní televize Jevgenij Popov.

Ruské volby bez překvapení. ‚Trajektorie režimu je stále poměrně pevná, jen tak ji něco nevychýlí.‘ Číst článek

Spolu s dalšími neúspěšnými kandidáty den po volbách svolali demonstraci v centru Moskvy. „Lidé jsou nespokojení. Chtěli těchto voleb využít jako způsobu, jak uštědřit pořádný pohlavek straně moci, jejím představitelům, vládě. Lidé to chtěli udělat, ale oni jim to nedovolili. Ukradli jim tu možnost,“ řekl Radiožurnálu Lobanov.

Představuje jednoho z kandidátů, kteří k ruským komunistům přitáhli úplně novou sortu voličů. Poté, co úřady s poukazem na extremismus zakázaly kandidovat spolupracovníkům opozičního vůdce Alexeje Navalného, obrátili se často právě ke komunistům protikremelsky naladění voliči.

Měl to tak i dvaadvacetiletý Vasilij: „Hledal jsem nějakou konsolidující sílu, která by zdůraznila svůj odpor k současné vládě a současnému stavu věcí. Nebyla tu jiná volba. Bylo zřejmé, že to je jediná jakási opoziční síla přinejmenším v mém obvodu.“

Mezi kandidáty nominovanými komunisty, kteří jasně vedli až do započtení elektronických hlasů, je i docent Moskevské státní univerzity Michail Lobanov (vlevo) | Foto: Shamil Zhumatov | Zdroj: Reuters

Lobanov byl pro některé voliče, kteří by jinak komunisty nevolili, přijatelný možná i tím, že on sám není členem strany.

Jak připouští, do voleb šel s tím, že chce vyhrát a ne se jen zúčastnit. „V Rusku představitelé vlády vyčistili téměř celé pole. Kandidovat jako nezávislý je prakticky nereálné. Jsou zapotřebí velké zdroje, hodně peněz. Nehledě na to, že v mém týmu jeho hodně aktivních lidí, nezvládli bychom vybrat deset milionů rublů, které jsou potřeba ke sběru podpisů, které navíc můžou utnout v jakoukoliv chvíli poté, co se do toho pustíme. Proto v Rusku v podmínkách 21. roku je nutné jít do voleb pod hlavičkou politických stran.“

On a další kandidáti, které nominovali komunisté, žádají anulování výsledků elektronického hlasování v Moskvě. A definitivní zrušení tohoto způsobu voleb.