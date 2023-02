ONLINE: Rusko přišlo už o téměř 200 000 svých vojáků na Ukrajině, odhaduje Západ

Počet mrtvých a zraněných ruských vojáků na Ukrajině se blíží 200 000. Odhadují to američtí a další západní činitelé, napsal list The New York Times. Ačkoliv odhady ztrát podle nich mohou být nepřesné, už tak vysokou bilanci v posledních měsících navýšily i tvrdé boje u východoukrajinských měst Bachmut a Soledar.

