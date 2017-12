V Rusku v pondělí vzpomínají na oběti leteckého neštěstí, ke kterému došlo před rokem u Soči. Letoun Tu-154 se krátce po startu zřítil do Černého moře a všech 92 lidí na palubě zahynulo. Kromě osmičlenné posádky to byli členové souboru písní a tanců Ruské armády, známí jako Alexandrovci. Soči 8:40 25. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandrovci chtějí svými vystoupeními uctít zemřelé kolegy | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Po troskách letadla Tu-154 jako první pátrali příslušníci záchranářské základny ministerstva pro mimořádné situace v Soči. Potápěč Anton Michajlov předvádí moderní technické vybavení, které základna získala před zimní olympiádou v roce 2014.

„Tohle je VSB, potápěčská stanice rychlého nasazení, a toto jsou tlakové lahve. Výhoda plovoucí stanice spočívá v tom, že potápěči jsou s ní spojení hadicemi a mohou pod vodou pracovat snáz a déle, než kdyby měli tlakové lahve na sobě. Ale samozřejmě mají i nouzové lahve s sebou, kdyby se hadice přetrhla. Přívod vzduchu si mohou přepnout tady na přilbě,“ předvedl Radiožurnálu Michajlov.

Nejprve ale záchranáři zkoumali dno moře přístrojem GBO – to je hydrolokátor, tvarem připomínající torpédo. „Připevňuje se k lodnímu boku. Ze své strany přístroj snímá všechny nerovnosti a předměty na dně. Operátor u počítače je zafixuje a velitel pak dá pokyn potápěčům. Když jsme pátrali po Tu-154 objevili jsme náhodou také letadlo Douglas, které zmizelo za druhé světové války. Přístroj GBO našel jeho velké úlomky,“ popsal Michajlov.

Chyba pilota

Unikátní nález musel ale v té chvíli jít stranou. „Do Silvestra pracovaly na místě neštěstí dvě skupiny. Jejich úkolem bylo najít a vyzvednout těla, černé skříňky a další palubní přístroje. Moje skupina pátrala po vztlakových klapkách, přesněji řečeno po mechanismech, které je ovládají. Ty jsme pak předali Ústavu letecké techniky, kde zjišťovali, v jaké pozici se klapky nacházely ve chvíli nárazu. Na místě neštěstí jsme pracovali od konce prosince až do března,“ dodal potápěč.

Záchranáři o samotné letecké tragédii moc mluvit nechtějí. Ne že by to měli zakázané. Se smrtí a neštěstím pracují prakticky každý den a v zájmu zachování psychického zdraví se na to snaží nemyslet.

„Samozřejmě, že nás to nemohlo nechat lhostejnými. V takovém případě se vždy snažíme víc fyzicky pracovat, cvičit a nepřipouštět si smutné myšlenky. To by pak bylo ještě horší. Právo oplakávat oběti a truchlit mají pozůstalí. Já takové právo nemám. Za svůj život zažijeme velmi mnoho krizových situací, kdy musíme zasahovat. Kdyby si záchranář tu bolest pustil dovnitř, nemohl by pracovat,“ vysvětluje mluvčí základny a záchranářka Rimma Černovová.

Podle ruského ministerstva obrany letoun Tu-154 havaroval kvůli chybě pilota, který po startu ztratil orientaci v prostoru. Oficiální konečnou zprávu ale ministerstvo doteď nevydalo.

