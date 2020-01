Ruská vláda se dál snaží bojovat s alkoholem. Od ledna zvedla cenu vodky na 85 korun za lahev

Nejnovější opatření, která bojují s nadměrnou konzumací alkoholu, platí od prvního ledna a pocítí ho každý, kdo si chce koupit láhev vodky.

Ruské úřady totiž – stejně jako loni – opět o něco zvedly její minimální cenu. Zhruba o sedm procent. Jak píše třeba ruský deník RBK, půllitrová láhev teď bude nově stát nejméně 230 rublů, tedy v přepočtu zhruba 85 korun. Podraží ale i další druhy alkoholu: brandy nebo koňak.

I když Rusové pijí méně než dřív, pořád to představuje velký problém. Na následky konzumace alkoholu pořád umírá v zemi každý rok asi 50 tisíc lidí. Myslí se tím hlavně dlouhodobé nadměrné pití.

Zhruba osm až devět tisíc Rusů ale pod vlivem alkoholu každý rok umrzne. Jak před časem psal deník Rossijskaja gazeta, podle statistik se totiž nejvíc pije na ruském Dálném východě v Magadanské oblasti a na Sachalinu.

Průměrně vypije každý Rus podle ministerstva zdravotnictví za rok 9,3 litru čistého alkoholu. Tedy méně než průměrný Čech. Ještě před osmi lety to přitom bylo 18 litrů, skoro dvojnásobek.

Nelegální alkohol

Problémem ale je, že statistiky ruských úřadů zahrnují jenom oficiálně prodaný alkohol. Ne ten nelegálně vypálený, jako jsou hlavně domácí pálenky, samohonky z různých druhů ovoce, které mají v Rusku silnou tradici. Stejně jako vodka. Reálná spotřeba na hlavu je tedy pravděpodobně o několik litrů vyšší.

Nedá se ale popřít, že celkově klesá. Může za to celá řada opatření. Už delší čas je v Rusku zakázaná reklama na alkohol, alkohol se neprodává v obchodech od 11. hodiny večer do 8 ráno a vůbec v okolí škol nebo třeba nemocnic.

Třídění odpadu

První leden přinesl pro obyvatele ruské metropole i další změnu. Týká se třídění odpadu, který představuje v Rusku opravdu zásadní problém. V posledních letech kvůli problematice nakládání s odpady – nejenom těmi nebezpečnými, ale i s běžným, komunálním odpadem – narůstaly protesty.

Asi nejznámějším případem z poslední doby je ten, který se týká svozu netříděného odpadu z Moskvy do Archangelské oblasti na severu evropské části Ruska. Odpadky se měly z metropole vozit víc než tisíc kilometrů daleko po železnici.

Jak poznamenává třeba ruskojazyčná mutace kanálu Euronews s poukazem na údaje Greenpeace, každý rok se v Rusku vyprodukuje okolo 60 milionů tun odpadu. Jenom sedm až osm procent z nich se přitom dál zpracovává.

Jak ale připomíná třeba deník RBK, v Moskvě se teď sice mají nově u všech bytových domů objevit popelnice na tříděný odpad. Plasty, papír, sklo a kov nicméně nepřijdou do samostatných nádob, do barevných kontejnerů, jaké známe z Česka nebo dalších zemí, ale do jedné jediné pro to určené popelnice a odpad se pak bude dál dotřiďovat na lince.

Zhruba polovina odpadu by pak podle odhadů moskevské radnice mohla být nějaký způsobem ještě dál zpracovaná. Dá se přitom čekat, že stejně jako u dalších opatření, budou Moskvu s určitým odstupem následovat i další ruská města.