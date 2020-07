Rusko chce do aut montovat alkoholové zámky. Opilému řidiči nedovolí nastartovat

Příběh severokorejského navrátilce: KLDR ho viní ze zavlečení koronaviru, Jižní Korea ho chce zatknout

Jsou to tři roky, co se 21letý Kim odhodlal vydat z KLDR na jih, i „kdyby ho to mělo stát život“. Před dvěma týdny se ale rozhodl odejít zpátky a jeho návrat vzbudil v zemi Kim Čong-una poprask.