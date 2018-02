Na českou a dvě další ambasády v Rusku dorazily obálky s neznámou látkou. Nebyla nebezpečná

Podobnou obálku podle ministerstva obdržely také úřady Francie a Saudské Arábie. Mluvčí ministerstva Irena Valentová uvedla, že látka nepředstavovala žádné nebezpečí.

Manželka Trumpova syna je po kontaktu s neznámým práškem v nemocnici. Bílá látka přišla poštou Číst článek

„Osoby, které přišly do styku s obálkou s tímto obsahem, byly izolovány v prvním patře rezidence. Byla zavolána i policie. Nicméně se ukázalo, že materiál je neškodný a není životu nebezpečný. Co se týká motivu, proč někdo obálku s neznámým obsahem posílal, tak to pro tuto chvíli nevíme a šetří to policie,“ řekla Radiožurnálu Valentová.

Obálku s bílým práškem obdržela začátkem týdne také snacha prezidenta Spojených států Donalda Trumpa.

V úterý dorazila podobná zásilka i do britského parlamentu. V obou případech šlo o neškodnou látku.