Rusko do amerických prezidentských voleb zasahovalo, píší New York Times s odkazem na analýzu

Rusko v prezidentských volbách v USA v roce 2016 zaútočilo na volební systémy ve všech 50 amerických státech a jeho agresivita byla mnohem větší, než se dosud soudilo. Uvádí to zpráva výboru amerického Senátu pro kontrolu zpravodajských služeb, o níž ve čtvrtek informoval list The New York Times. Velká část veřejné verze zůstala v tajnosti.

