Rusko dočasně pozastavilo lety do kosmu. Amerika řeší, jak být na ruském kosmickém programu méně závislá

Spojení mezi kazašským kosmodromem Bajkonur a Mezinárodní vesmírnou stanicí se do začátku příštího roku přerušuje. Oznámil to zástupce premiéra Jurij Borisov. Moskva teď čeká na obnovení bezpečnostních záruk poté, co ve čtvrtek dvě minuty po startu nouzově přistál modul Sojuz. Dvoučlenná posádka je podle lékařů v pořádku, dál ale zůstává pod odborným dohledem.

