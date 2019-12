Politolog, který se v ruské show zastal Česka: Pro kritiky režimu je nebezpečí větší, strach ale nemám

Ještě začátkem minulého týdne ruského politologa Andreje Nikulina v Česku nikdo neznal, jeho vystoupení v pořadu 60 minut televize Rossija-1 ale v Česku zanechalo velkou stopu. V talk show, kde vystoupil i řeporyjský starosta Pavel Novotný, se Nikulin postavil za Česko jako jediný z účinkujících. Od té doby mu z Česka přišly stovky vzkazů na jeho podporu. I díky nim se necítí jako „hlas volajícího na poušti“, jak řekl pro iROZHLAS.cz. Moskva 6:00 8. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Nikulin | Zdroj: Rossia 1

„Kdo je ten pán s brýlemi?“ „Kdo je to a žije ještě?“ „Pán s brýlemi právě dostal umísťovací dekret na Sibiř.“

I tak zněly komentáře českých uživatelů twitteru pod videem, které zachycuje do toho okamžiku neznámého muže, jak se zápalem vysvětluje, proč se ruské vnímání dějin setkává v Česku a dalších zemích se značným odporem.

Pasáž po odpojení @PavelNovotnak doporučuji. Respekt pánu s brýlemi a topovka je závěrečná věta paní moderátorky… Aneb svoboda slova a právo vyjádřit svůj názor svlečená do naha na ruský způsob… P. S. Nemáte kontakt na toho borce? Chtěl bych mu poděkovat 😎

Zdroj: @TVRussia1 pic.twitter.com/YmFLg9zrdx — Jan Hrabal (@janhrabal) November 30, 2019

„Pojďme se pobavit o Češích, pane Kalašnikove,“ začal svůj naléhavý projev směrem ke komunistickému poslanci Leonidu Kalašnikovovi, který v pořadu tvrdil, že to byli právě Češi, kdo v jeho rodné zemi rozpoutal občanskou válku.

„O těch Češích, kteří před sto lety se svými pluky a prapory přecházeli na naši stranu, aby spolu s námi bojovali proti Němcům… Proč se to změnilo? Přestali mít rádi Rusko a Rusy? Ne, chovají se k nám skvěle. Poznali sovětskou vládu a bolševiky, kteří jim dali kolektivizaci, represe, rozkulačování a válku s církví. Pochopili, co je tato moc zač,“ prohlásil „pán v brýlích“ v pořadu ruské státní televize Rossija-1.

Jeho vystoupení ukončila moderátorka pořadu Olga Skabejevová a označila ho za „nemocného člověka“.

Pátrání internetových uživatelů ukázalo, že „odvážným“ je ruský politolog Andrej Nikulin – absolvent filozofické fakulty Moskevské státní univerzity, který se svými kritickými postoji v ruských médiích nevystupuje poprvé, díky zájmu o projev řeporyjského starosty Pavla Novotného v kontroverzní talk show 60 minut se ale slova Andreje Nikulina tentokrát dostala i do Česka.

„Nejprve bych lidem v Česku rád poděkoval za podporu, kterou mi projevují. Tato gesta mě utvrzují v názoru, že moje postoje nejsou jen ‚hlasem volajícího na poušti‘ a v české společnosti jsou poměrně pozitivně vnímány – bez toho, aby byli lidé měli klapky na očích a byli svázáni propagandistickými stereotypy,“ říká nyní v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

‚My jsme vás zachránili‘

Za uplynulý týden prý od lidí z Česka dostal stovky dopisů a zpráv, kterými se mu snažili vyjádřit podporu. Jen jedna reakce byla negativní. „Vtipnou náhodou jsem ale na stránce onoho kritika objevil odkazy na ruské propagandistické články, spáry Ruska tedy sahají až do Prahy,“ dodává.

Zatímco ve zprávách z Česka mu lidé tleskají, ze strany ruského publika se prý setkává s opačnými reakce. „Upřímně řečeno, drtivá většina Rusů nad tím vůbec nepřemýšlí a ani si nepamatuje komplikované okamžiky sovětsko-rusko-českých vztahů,“ říká s tím, že Rusové většinou opakují „oficiální klišé“ jako: „My jsme vás zachránili, vy jste nás zradili“ nebo „Západní rusofobové lžou o naší velké minulosti“.

„Pro tyto lidi je nesmírně obtížné podívat se na složité okamžiky minulosti kriticky, protože to přináší velké množství nepříjemných otázek a odpovědí. V mnoha případech přitom tito lidé nemají nic jiného, než obraz velkého a laskavého Ruska, které vždy přináší dobro, osvobození a jen to nejlepší. Pokud o tento obrázek přijdou, ztratí to poslední, protože ekonomický blahobyt a naděje na lepší budoucnost už nemají. Pak je tu liberálněji smýšlející menšina, která vnímá historii i aktuální poměry kritickým pohledem. Ta s mými názory souzní, v současnosti je ale její hlas velmi slabý,“ popisuje stav ruské společnosti.

Věřím v postupný úspěch

Andrej Nikulin pravidelně v Rusku spolupracuje zejména s nezávislými médii v čele s rozhlasovou stanicí Echo Moskvy, nevyhýbá se ale ani státním médiím sloužícím k šíření prokremelské propagandy, jako jsou Rossija1, Pervyj Kanal nebo NTV.

Pořady státních televizí, jako je 60 minut moderátorské dvojice Olgy Skabejevové a Jevgenij Popov, jsou na hony vzdálené diskusním pořadům na Západě. Nikulin ale věří, že jeho účast v podobných programech má skutečný význam.

„Dialog jako takový zde samozřejmě chybí, protože význam diskuse spočívá ve společném hledání odpovědí na otázky a nalezení pravdy, u nás je ale hlavním úkolem propaganda – morálně zničit soupeře a jeho postoje,“ říká politolog s tím, že konečným cílem je ukázat nejen absolutní „správnost“ názorů šířených propagandou, ale i nemožnost jiného úhlu pohledu.

Právě oficiální kanály, včetně hlavních televizních stanic, mu prý v poslední době dávají opravdu velký prostor.

„Potřebují oponenty k diskusi o politických tématech a mně se zase hodí jejich velký zásah. Jednotlivá liberální kritika není z jejich pohledu schopná otřást základy režimu, které stvořil silný proud propagandy posledních 20 let,“ vysvětluje, proč je do těchto pořadů zván a z jakého důvodu on sám tyto nabídky přijímá.

Jak vysvětluje pro iROZHLAS.cz, pořady v ruských státních televizích sledují miliony Rusů, mají proto obrovský záběr, který by Nikulin se svými názory jinde nedostal. „Alternativ je velice málo, musíte proto hrát s kartami, které vám byly rozdány,“ tvrdí politolog.

„Podobné pořady sledují lidé s různou politickou orientací. Většinou jsou vůči oficiálním postojům samozřejmě loajální nebo neutrální, přesto stojí za to oslovit i tu malou část opozičního publika. Ovšemže nevěřím tomu, že bych několika málo slovy a televizními vystoupeními mohl změnit náladu celé společnosti,“ přiznává. „Ale chci věřit, že už jen samotná přítomnost alternativního pohledu společenský diskurz trochu normalizuje.“

Ruský politolog zároveň dodává, že pro liberální menšinu je navíc často velice důležité vidět, že jejich postoje nejsou zcela marginální. I proto věří, že účast v těchto pořadech může v budoucnu přinést ovoce. „S jejich pomocí mám možnost prezentovat své kritické myšlenky před velkou masou lidí a dosáhnout tak sice malého, ale postupného úspěchu,“ říká s tím, že výsledek jeho snažení ukáže teprve čas.

Strach nemám

Jak už naznačily twitterové příspěvky v úvodu textu, Nikulin nejenže v Česku sklidil slova chvály, někteří mnozí lidé navíc projevovali obavy o jeho bezpečnost – podobně jako v případě dalších kritiků ruského režimu, kteří v minulosti záhadně zmizeli nebo zahynuli. Nikulin si ale podobné obavy nepřipouští.

„Když žijete v neklidném autokratickém státě, existuje mnoho rizik – od teroristického útoku až po dopravní nehodu na chatrné venkovské silnici. Není možné se neustále něčeho bát a už vůbec ne, pokud jste součástí veřejného života,“ říká politolog.

„Čistě ze statického hlediska je pro kritiky režimu nebezpečí samozřejmě vyšší. Situace ale zaplaťpánbůh není taková, jakou ji známe z horších dob naší historie. Zbývá vám tedy jen dělat a říkat to, co považujete za správné a čestné a doufat v to nejlepší.“

Zatímco na českých sociálních sítích video s vystoupením Andreje Nikulina vzbudilo velký rozruch, pro ruskou společnost se stalo běžnou součástí každodenního mediálního života.

„Podobné historky, které se snaží v sousedních státech odhalit ‚rusofobní‘ a nepřátelské akce, slýcháme v Rusku pravidelně. Snaží se tak navodit dojem, že jsme kolem dokola obklopeni nepřáteli, a proto se musíme spojit a bránit naši vládu, která nás chrání před zákeřným Západem. Rétorika se od dob Ruské říše a Sovětského svazu nezměnila, kromě toho, že v některých ohledech se stala ideologicky různorodější,“ podotýká politolog.

Mám rád Česko

Navzdory všem těžkostem, které jsou – zejména pro někoho s názory, jaké právě on zastává – se životem v Rusku spojeny, Andrej Nikulin zůstává své zemi věrný.

„Rusko je moje rodná země, ve které vidím obrovský potenciál, jímž se ale bezduše plýtvá ve prospěch imperiálních fantomů a užívá se ho především k uspokojování ambic vládnoucích elit. Považuji za svůj úkol vrátit svojí zemi k normálu a přivést do ní normy západního, demokratického, liberálního světa, do kterého geograficky i kulturně částečně patříme,“ popisuje svůj vztah k rodné zemi.

„Ano, i vás trápí některé problémy a populismus, ale ty se k sobě v porovnání s našimi potížemi mají asi jako rýma a těžký zápal plic. Mám rád Česko jako příklad racionálního a pragmatického přístupu k realitě – nesnažíte se ve jménu ‚velkých cílů‘ jen vyždímat přírodní i lidské zdroje. Snažíte se budovat a rozvíjet stát tak, abyste zajistili důstojnou a spravedlivou budoucnost pro své občany. To samé bych si přál v Rusku,“ dodává.

Rozhovor pro iROZHLAS.cz uzavírá myšlenkou, že pokud by nevěřil tomu, že má ruský stát šanci se změnit, pravděpodobně by své názory nehájil tak tvrdě. Přiznává ale, že cesta ke změně nebude vůbec lehká.

„Je v nás zakořeněno až příliš lživých idejí, křivd, archetypů a vzorců chování. V tuto chvíli je proto šance na změnu státu včetně síly opozice minimální. Pravděpodobnější je podle mě to, že se systém zničí a rozvrátí sám tíhou svých vlastních chyb a protikladů, jako ve své době Ruská Říše a Sovětský svaz. Pak se otevře okno příležitosti, i pro liberálně smýšlející Rusy. Hlavní problém je ale ten, že režim zároveň nezničí i samotnou zemi,“ uzavírá.