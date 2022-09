Pro Rusko by bylo výborné, kdyby konflikt na Ukrajině zamrzl. Dostalo by tak čas nabrat síly, míní analytik

Před zraky ruské vládnoucí elity v pátek v Kremlu prezident Vladimir Putin ohlásil anexi ukrajinských okupovaných území. Ve vůbec prvním živě vysílaném projevu od napadení Ukrajiny pozval Kyjev k jednacímu stolu. Vojenský analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vojtěch Bahenský v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že jeho nabídka může být myšlena vážně, protože Rusku by pomohlo zamrznutí celého konfliktu. Rozhovor Praha 22:13 30. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinské síly projíždějící okolo zničeného ruského tanku v blízkosti Izjumu | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Ještě před páteční ceremonií v Kremlu prohlásil mluvčí ruské vlády, že případný útok na nově anektovaná území bude Moskva považovat za agresi vůči Rusku. Mění se tímto krokem, který teď Rusko udělalo, nějak dynamika celého konfliktu?

Tak to je něco, na co ještě budeme hledat odpověď podle toho, jak bude Moskva teprve reagovat na pokračující ofenzivy z ukrajinské strany.

Já osobně si nemyslím, že by se Ukrajina nechala tímto odradit. Otázka v tuto chvíli samozřejmě je, zda Rusko tato varování myslí vážně, nebo zda blafuje. To se dá v tuto chvíli těžce rozsoudit. Spíš bych se klonil k tomu, že Rusko nebude okamžitě reagovat na probíhající ofenzivy zasahující do anektovaných území.

Dělá si tím prohlášením Rusko třeba prostor k tomu, aby proti Ukrajině mohlo postupovat jinak, pokud by pokračovala v osvobozování obsazených územích?

Teoreticky ano. Určitě je to signál, který se Rusko tímto krokem snaží vyslat. Cílem je hrozit Ukrajině a přeneseně pak i Západu nějakou eskalací tohoto konfliktu, přičemž samozřejmě to téma, které se po zásluze zmiňuje nejvíce, je nasazení jaderných zbraní.

Vojtěch Bahenský, bezpečnostní expertem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Nicméně nejsem úplně přesvědčený o tom, že čistě tímto aktem se situace nějak zásadně změnila. Pokud jde o domácí prostor v Rusku, tak tam by záleželo na tom, do jaké míry by ruská veřejnost na tvrzení, že odteď jsou tato území stejnou součástí Ruska jako cokoliv jiného, přistoupila. Osobně si myslím, že to příliš fungovat nebude v tomto kontextu.

A jak náročné je pro Rusko udržet si nad anektovaným územím kontrolu - především tedy částmi Záporožská a Chersonské oblasti? Samozřejmě tady nejde pouze o vojenskou kontrolu, ale třeba i schopnost na těchto územích zajišťovat základní infrastrukturu?

Tak pokud jde o vojenskou kontrolu, tak tam samozřejmě Rusku potenciálně mohou v příštích týdnech a měsících pomoci čerství odvedenci, protože kontrola tak rozsáhlého území samozřejmě vyžaduje velký počet vojáků, byť ne nutně třeba vybavených těžkou technikou.

Pokud jde o infrastrukturu, tak samozřejmě myslím, že to bude velmi obtížné vzhledem k tomu, že Rusko samo není úplně v nejlepším stavu k tomu, aby provádělo v tuto chvíli nějaké rozsáhlé rekonstrukce území, která byla skutečně velmi těžce poškozena válkou. Takže v tomto ohledu bych měl určité obavy.

Mír, nebo strategie?

Mohla by ta Putinova nabídka zasednout k jednacímu stolu odradit třeba některé západní země od další pomoci Ukrajině?

Potenciálně ano. Na západě jsou státy, které se k tomuto dlouhodobě staví jinak, než ten řekněme „hlavní proud“. Typicky bychom mohli říct třeba Maďarsko.

Nicméně na druhé straně, pokusů Ruska nějak válku zmrazit, nebo minimálně narušit západní podporu Ukrajiny, byla celá řada a je důležité poznamenat, že podpora Ukrajiny nakonec primárně stojí na státech, jako je Polsko nebo USA, které se nezdají, že by se tím nechaly zviklat.

Je podle vás Putinova nabídka opravdu míněna vážně, že by opravdu rád začal jednat a spokojil se třeba právě jen s anektovanými územími, anebo je to právě spíš jakýsi pokus rozložit třeba spojenectví s Ukrajinou?

Myslím si, že ty možnosti se nevylučují. Pokud by válka zamrzla, Rusku by to dalo čas obnovit svoje síly, vycvičit brance, připravit se, vzpamatovat se z porážek, které utrpělo hlavně v prvních třech měsících války.

Na druhé straně pro Ukrajinu by pak bylo mnohem těžší znovu vyburcovat Západ k nějaké větší podpoře pro potenciální obnovení konfliktu. Takže si myslím, že by skutečně pro Rusko mohlo být výhodné konflikt nějakým způsobem zmrazit. Nicméně samozřejmě těžko mohu soudit, jak moc vážně to Vladimir Vladimirovič myslí.

Jak reálné je, že by se za současné situace mohl spustit proces urychleného přijetí Ukrajiny do NATO?

Tam se musím přiznat, že v této otázce jsem strašně skeptický. Já ten krok čtu víc jako odvetu Ukrajiny vůči Rusku. Je to v podstatě nějaká snaha reagovat na proces anexe. Je to něco, čím Ukrajina dlouhodobě vyhrožovala Rusku. Nicméně, že by NATO v tuto chvíli přijalo stát, který je v aktivní ozbrojeném konfliktu s jadernou mocností, si myslím, že není úplně reálné.

Ještě k tomu probíhajícímu konfliktu u města Záporoží, které zůstává pod kontrolou Ukrajinců. V pátek při raketovém útoku na civilní humanitární konvoj zahynulo nejméně 25 lidí a z útoku se navzájem obviňují Ukrajinci a Rusové. Podle Ukrajinců byli oběťmi lidé, kteří ve frontě čekali na to, aby si mohli z okupovaného území odvést své příbuzné. Jak klidná, nebo neklidná bude v následujících dnech situace v částech Záporožské a Chersonské oblasti, které zůstaly v ukrajinských rukou?

To je skutečně těžké soudit. Nemám žádné zvláštní informace z těchto oblastí, které by pomohly určit, jaký bude další vývoj. Lze samozřejmě předpokládat, že celá řada obyvatel z okupovaných územích se pokusí ještě, pokud to neučinili doteď, utéct. Víc k tomu asi neumím říct.