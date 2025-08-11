Rusko ani USA nechce, aby byla Evropa u jednání, říká politolog Ditrych. Hraje se o účast Zelenského
Ministři zahraničí EU budou v pondělí ladit svůj postoj k jednání prezidentů Donalda Trumpa a Vladimíra Putina v pátek na Aljašce. Stále není jasné, jestli se páteční schůzky k vyřešení války na Ukrajině zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Rusko nevede válku o kus území, ale za účelem likvidace ukrajinské suverenity,“ říká analytik pro Rusko a východní sousedství z Pařížského institutu EU pro bezpečnostní studia Ondřej Ditrych.
Podle evropských spojenců Ukrajiny je nutné nejdříve zajistit příměří. Zástupci evropských států zveřejnili svůj plán postupu k ukončení války. Je jasné, co obsahuje evropský plán na vyřešení konfliktu?
Já bych řekl, že to je poměrně jasné. Vy jste to naznačila, ten plán je především sekvenční. Předpokládá určitou souslednost kroků, kdy nejdřív by mělo nastat příměří jako podmínka pro projednání, protože tak to v mezinárodních jednáních o řešení konfliktu bývá. A teprve ve chvíli, kdy budou dojednány nějaké parametry budoucího příměří, které vytvoří podmínky potom následně pro, doufejme, trvalejší udržitelný mír, tak může EU přemýšlet o pozastavení některých restriktivních opatřeních. To znamená sankcích především vůči Ruské federaci. Takový je plán. V mezičase samozřejmě co nejvíce podporovat schopnost Ukrajiny bránit se ruské agresi, která pokračuje.
Politolog Ondřej Ditrych o jednání ministrů zahraničí EU o postoji k jednání Trumpa a Putina ohledně ukončení války na Ukrajině
Pokud Evropa zveřejnila, že mezi životně důležité bezpečnostní zájmy Evropy patří robustní a důvěryhodné bezpečnostní záruky, které umožní Ukrajině účinně bránit svou suverenitu a územní celistvost. Tak co si pod tímto představit?
Určitě ne závazek ke společné obraně ve smyslu třeba článku 5 Washingtonské smlouvy, to znamená NATO. Ale ani závazek třeba podle článku 47 odstavec 7 o EU, protože přístupová jednání s Ukrajinou zatím nebyla zahájena. Co si pod tím představit naopak můžeme, je závazek dlouhodobé a soustavné podpory rozvoje schopnosti Ukrajiny bránit se a udržení schopnosti Ukrajiny bránit se proti ruské agresi. A do budoucna ve chvíli, kdy nastane příměří, nějaký nestálý mír, tak odstrašit budoucí ruský útok. Tak, aby Rusko vyhodnotilo, že se mu pokračování v agresi nevyplatí.
Polský premiér Tusk před malou chvílí zveřejnil, že Spojené státy slíbily konzultace s evropskými partnery právě před schůzkou Trumpa s Putinem. Ministr zahraničí Lipavský, který je teď na návštěvě Ukrajiny, řekl, že Evropa nyní platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, takže své místo u jednání bude mít. Je tohle realita, anebo spíš přání evropských lídrů?
V tuto chvíli ani Spojené státy, ani Trumpova administrativa, ani Rusko nechtějí, aby Evropa, evropští lídři nebo EU někým zastoupena u těch jednání byla. Teď se hraje spíše o to, jestli se jednání vůbec účastní Volodymyr Zelenskyj. Jestli bude zastoupena Ukrajina.
V této situaci se Evropa snaží spíše nepřímo působit na pravděpodobné účastníky jednání. To znamená konzultovat skutečně s Donaldem Trumpem a s americkou administrativou parametry a hranice, za které nejít, protože by to mělo negativní následky pro evropskou bezpečnost a potažmo i pro americké zájmy. A samozřejmě udržet určitý soustavný tlak na Rusko tak, aby v dlouhodobějším výhledu agrese mohla skončit.
Pokud by byla po této schůzce Ukrajina postavená před dohodu s podmínkami, které pro ní nebudou přijatelné, je Evropa v takovém postavení, aby mohla něco takového zvrátit? Vlastně se ptám i na to, jak silné slovo teď Evropa u prezidenta Trumpa má.
Já si myslím, že bude hodně záležet na okolnostech. Pokud by ta nabídka byla postavena ultimativně tak, že buď Ukrajina přijme nějaké podmínky, které samozřejmě nebudou mít nepříznivý dopad na její suverenitu nad kontrolou svého územím, které ji mezinárodně právně náleží, tak by to ještě nebyl ten nejhorší možný scénář a Evropa by mohla Ukrajině více pomoci.
Ukrajina omezuje závislost na americké vojenské pomoci. Samozřejmě jsou kritické systémy, třeba protivzdušné obrany, kde je to velice složité, ale i tak je celkově ta závislost na Spojených státech postupně omezována.
Složitější by to bylo v případě, pokud by Spojené státy začaly hrozit evropským partnerům, když budou dále podporovat Ukrajinu a budou tak sami přispívat k pokračování konfliktu v Evropě. To by mohlo mít dopad na bezpečnostní záruky, které Spojené státy nabízejí svým evropským partnerům.
Když teď Donald Trump v souvislosti s vyřešením konfliktu mluví o výměně území, která bude ku prospěchu obou stran, co si pod tím představit?
Těžko říci. Z uniklých materiálů dříve z jara tohoto roku bychom mohli usuzovat, že to, co má americká administrativa na mysli, je to, že Rusko „vrátí“ Ukrajině malou část Chersonské oblasti, kterou v tuto chvíli okupuje výměnou za nějaké široké uznání území, které okupuje na Donbase, v Luhansku nebo na Doněcku. Mluvilo se také o zajištění volné plavby na Dněpru, ale je to v tuto chvíli opravdu velice mlhavé.
Když se podíváme na zájmy Ruska. To teď ovládá části Chersonu, Záporoží, podstatné části Doněcké a Luhanské oblasti. Která území jsou pro Putina nejpodstatnější a kterých by mohl být ochotný se vzdát?
Já si myslím, že Rusko nevede tuto válku pro nějaký kus území na východní Ukrajině. Domnívám se, že cílem Ruska je prostě zlikvidovat ukrajinskou suverenitu a nezávislost jako takovou. Ta otázka spíše je, co by byla cena, kterou bychom mohli, Ukrajina v první řadě, zaplatit za určité příměří, které by ale pravděpodobně nemělo velmi dlouhého trvání.
Je možné, že Rusko bude skutečně ochotno na nějaké takové příměří, pozastavení bojů přistoupit. Situace se pomalu mění. Vidíme určitý posun i na americké straně. Ta klíčová otázka ale zůstává, jaká cena by za to musela být zaplacena.
V tuto chvíli se zdá, že Rusko pro příměří klade podmínky, je to pro něj docela typické, které nejsou přijatelné, které jsou poměrně maximalistické. Možná z nich bude ochotno nějakým způsobem vstoupit. Ale jak přesně, by mohlo být právě výsledkem jednání.