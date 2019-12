Ruská města paralyzuje neznámý anonym. Vyhrožuje bombovým útokem kvůli údajné krádeži bitcoinů

Moskvu, Petrohrad i další ruská města už třetím týdnem sužuje vlna falešných oznámení o nastražených bombách. Úřady kvůli tomu už musely evakuovat asi 450 tisíc lidí. Anonym nahlašuje výbušniny ve školách, na soudech a v nákupních centrech. Vyhrožoval ale taky bombami v metru, na letištích, nebo dokonce v sídelním chrámu patriarchy ruské pravoslavné církve. Od stálého zpravodaje Moskva 17:01 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský policista v Moskvě. (Ilustrační snímek) | Foto: Tatyana Makeyeva | Zdroj: Reuters

Vlna falešných poplachů trvá už od konce listopadu. Policie oficiálně zatím žádné podrobnosti nezveřejnila.

Tisková služba petrohradských soudů nicméně před několika dny zveřejnila na internetu oznámení anonyma, v němž se píše, že dotyčný bude dál pokračovat. A to do chvíle, než ruský oligarcha Konstantin Malofejev nevrátí, co údajně ukradl.

Konkrétně se má jednat o 120 bitcoinů z burzy zaměřující se na kryptoměny. V přepočtu požadovaná suma v korunách vychází na něco přes 20 milionů korun.

Anonym komunikuje s úřady emailem a podle agentury Interfax také telefonem. Pokaždé jenom v pracovní dny, nikoliv o víkendech.

Moskva i Petrohrad

Naposledy v pondělí se v Moskvě muselo evakuovat přes 100 tisíc lidí. Bezpečnostní složky v hlavním městě musely vyklidit skoro 200 budov. Tentokrát anonym oznámil, že nálož umístil třeba do Věže federace - do druhé nejvyšší budovy v Evropě.

Chrám Krista Spasitele, který je sídelním chrámem ruského patriarchy, označil anonym za cíl od začátku prosince už pošesté. Bomby byly ale nahlášené i na desítkách míst v Petrohradě nebo v Murmansku na severu evropské části Ruska.

Všechno zatím nasvědčuje tomu, že se žádná funkční bomba ani v jednom případě nenašla. Ruské úřady jsou poměrně skoupé na slovo, pokud se jedná o informování o celé kauze.