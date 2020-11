Ruský software do telefonů a počítačů. Vláda určí aplikace, které budou povinně předinstalované

Ruská vláda nařídila výrobcům telefonů, počítačů a chytrých televizí, aby do svých zařízení nechali předinstalovat software domácích firem. Týkat by se to mělo především prohlížečů, navigací nebo antivirů. Vláda nyní pracuje na seznamu aplikací, které by měly mít tento software povinně předinstalovaný, představit by ho měla v polovině prosince a v platnost by měl vejít hned od nového roku. Proti nařízení se od počátku staví výrobci elektroniky.

