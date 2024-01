ONLINE: K ruské armádě se denně přidá tisíc lidí, tvrdí šéf ukrajinské rozvědky. Motivují je peníze

K ruské armádě se denně přidá asi 1000 lidí, řekl serveru Ukrajinska pravda zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj. Motivací pro vstup do armády jsou podle něj peníze, a to především pro obyvatele chudších ruských regionů. „Denně do řad ruských ozbrojených sil vstupuje zhruba 1000 až 1100 lidí,“ sdělil Skibickyj. Sledujeme online Moskva/Kyjev 18:39 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská armáda na Rudém náměstí v Moskvě (ilustrační foto) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

„Řekněme to tak, u nich (v Rusku) pokračuje mobilizace. Jenom není tak masová, jako tomu bylo od října do prosince 2022,“ uvedl také.

Příměří na Ukrajině? Rusko by tak získalo šanci vyzbrojit se, varoval Zelenskyj v Estonsku Číst článek

Pro Rusy, kteří se nechávají dobrovolně mobilizovat a podepisují kontrakty s armádou, jsou přitom podle tohoto představitele ukrajinské rozvědky hlavní motivací peníze. Výdělky ruských vojáků závisí na místě nasazení nebo i na tom, zda se jejich jednotka účastní bojů, dodal Skibickyj.

Ruští vojáci, kteří se bezprostředně účastní bojů v přední linii, si podle něj měsíčně přijdou asi na 220 000 až 250 000 rublů (zhruba 56 500 až 64 200 korun). Za každý den bojů totiž podle jeho informací dostávají 8000 rublů (asi 2060 korun) navíc k platu.

Pokud by ruská armáda chtěla vytvořit silné strategické rezervy, byla by v Rusku podle Skibického zapotřebí další větší mobilizace. Současný objem vojáků, kteří do ruské armády vstupují, totiž podle něj stačí spíše k dorovnávání ztrát.