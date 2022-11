Rusko plánuje zavést vojenskou výchovu. Středoškoláci se budou učit rozebírat zbraně

„Vojenská výchova má být přípravou na přežití války, přírodních katastrof nebo k výkonu vojenské služby. Školáci si tak mají osvojit základní vojenské návyky, naučit se poskytnout první pomoc, nasadit si plynovou masku, orientovat se v terénu, ale také zacházet se zbraněmi, dělat takzvanou rozborku a sborku,“ popisuje Ivana Milenkovičová ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Moskva 7:00 9. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko plánuje zavedení vojenské výchovy, středoškoláci by se měli například učit rozebírat zbraně | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lídr nacionalistické strany Spravedlivé Rusko Sergej Mironov, který se s tímto nápadem obrátil na ministerstvo obrany, to zdůvodňoval tím, že to prý umožní systematickou přípravu obyvatelstva, jak na případnou konfrontaci s nepřítelem, tak to podle něj pomůže vyřešit i problém zaměstnanosti veteránů. Právě oni by měli výchovu ve školách provádět.

„Nový předmět by měli mít už žáci 10. a 11. tříd, což v ruském systému znamená druhé ročníky středních škol a odborných učilišť. Jde tak o dospívající ve věku 16 a 17 let,“ popisuje Milenkovičová. Podobný předmět už mladí Rusové měli za dob Sovětského svazu. Za Gorbačova a perestrojky předmět vyřadili.

„Vše skutečně směřuje k tomu, že tento předmět bude zařazen, protože návrh má na půdě parlamentu podporu všech frakcí,“ zjistila novinářka mj. v oficiálním ruském deníku Kommersant.

Deník zároveň uvádí, že prezidentská administrativa plánuje do března připravit osnovu předmětu „Základy a principy ruské státnosti pro vysoké a vyšší odborné školy“.

„Podle toho, co píše Kommersant, to ale zmiňovali už dříve i jiné zdroje jako exilový web Meduza. Prezidentská administrativa spolu s ruským ministerstvem vysokého školství a vědy a některými dalšími přizvanými experty už od konce léta projednává hlubší, skutečně zásadní restrukturalizaci celého humanitního bloku vysokoškolského vzdělávání v Rusku.“

„A to tak, aby z pohledu režimu odrážela „správné a žádoucí hodnoty“ a národní zájmy. Součástí těchto snah má být i předmět o ruské státnosti. Ten by měl být zřejmě povinný pro všechny studenty. Na federální úrovni má k začátku příštího roku vzniknout i jakési centrum ke školení pedagogů a k tvorbě metodických materiálů. O těch ale zatím nic bližšího známo není,“ upřesňuje Milenkovičová.

To de facto znamená, že se v Rusku formuje nová oficiální státní ideologie.

„Lidé angažovaní na tvorbě tohoto nového předmětu to sice odmítají, navíc i přímo ruská ústava něco podobného, respektive jednotnou státní ideologii, zatím zakazuje. Na druhou stranu předsedkyně Rady federace, tedy horní komory parlamentu, Valentina Matvijenková před pár dny uvedla, že v současném Rusku poptávka po ideologii je a že se už fakticky formuje ve vystoupeních prezidenta Vladimira Putina,“ uzavírá Ivana Milenkovičová.

