ONLINE: Střelba do dobrovolníků na ruském cvičišti si vyžádala 11 mrtvých

Nejméně 11 lidí zahynulo a dalších 15 utrpělo zranění při střelbě ve výcvikovém středisku v jihoruském Belgorodu nedaleko ukrajinských hranic. Do vojáků, kteří přijeli dobrovolně bojovat na Ukrajinu, začali střílet dva z nich, původem z nejmenovaného bývalého sovětského státu. Informovaly o tom ruské státní agentury s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého se jednalo o teroristický čin. Útočníci byli zabiti. Moskva 23:55 15. října 2022

Do vojáků, kteří přijeli dobrovolně bojovat na Ukrajinu, začali střílet dva z nich. (ilustrační foto) | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Střelba se odehrála uprostřed "částečné" mobilizace, kterou 21. září nařídil prezident Vladimir Putin. Vyhlášení mobilizace vyvolalo protesty a přimělo statisíce lidí k útěku z Ruska.

Podle úřadů má být do armády povoláno 300 000 záložníků, a to především lidé s předchozími bojovými zkušenostmi. Podle neoficiálních zpráv ale má být povoláno do armády na milion mužů.

Ruské vedení tvrdí, že mobilizace se bude týkat pouze lidí, kteří v armádě sloužili v nedávné době. Aktivisté a skupiny na ochranu práv ale informovali, že vojenské odvodní úřady shromažďovaly lidi bez jakýchkoli zkušeností s armádou. Někteří z nich byli navíc ze zdravotních důvodů nezpůsobilí ke službě.

Někteří z čerstvě povolaných záložníků podle agentury AP zveřejnili videa, na nichž jsou nuceni spát na podlaze nebo dokonce venku a dostávají zrezivělé zbraně, než jsou posláni do předních linií. Úřady přiznaly, že mobilizace byla často špatně organizovaná, a slíbily, že situaci zlepší.