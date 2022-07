Rusko označilo investigativní weby Bellingcat a The Insider za nežádoucí. Mají být bezpečnostní hrozbou

Ruská generální prokuratura označila investigativní skupinu Bellingcat nebo podobně zaměřený nezávislý portál The Insider za nežádoucí organizace. Ruští občané mají zakázáno s nimi spolupracovat, toto rozhodnutí znamená praktický zákaz jejich působení v Rusku, uvedl ruskojazyčný servis BBC. Na seznam nežádoucích organizací se dostal i institut CEELI sídlící v Praze, což je nevládní organizace zasazující se o právní stát. Moskva 11:01 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské úřady od invaze na Ukrajinu stupňují restrikce | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Podle generální prokuratury činnost organizací představuje „riziko pro základy ústavního pořádku a bezpečnost Ruské federace“.

Ruské úřady Bellingcat a The Insider už loni označily za zahraniční agenty a po 24. únoru, kdy Rusko zahájilo válku proti Ukrajině, zablokovaly přístup na jejich internetové stránky.

BBC napsala, že označení „nežádoucí organizace“ ruská justice médiím uděluje poměrně málo, největší ohlas vzbudil před rokem praktický zákaz investigativního serveru Projekt. Letos v březnu se na tento seznam dostala například investigativní skupina OCCRP zaměřující se na odhalování korupce a organizovaného zločinu.

Bellingcat a The Insider v minulosti zveřejnily články týkající se vměšování ruských zpravodajských služeb do politických procesů v jiných zemích nebo o působení soukromé Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny, jejíž žoldnéři se zapojují do řady konfliktů v zájmu Moskvy.

Přinesly také podrobné materiály týkající se otravy bývalého zpravodajského důstojníka Sergeje Skripala v Británii i nejznámější osobnosti současné ruské opozice Alexeje Navalného.