ONLINE: Kyjevem otřásla řada výbuchů, jeden člověk zemřel. Na celé Ukrajině byl vyhlášen letecký poplach

Odkazem Benedikta XVI. je jeho teologické dílo. Stín na něj vrhají případy zneužívání v církvi, říká historik

Od odstoupení Celestýna V. do dobrovolného odstoupení Benedikta XVI. je to 700 let. A mimořádné je určitě i to, že bude současný papež pohřbívat emeritního, což se v historii také nikdy nestalo.