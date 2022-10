Romancov: Traktor pro Putina? Možná to bylo popíchnutí, Lukašenkův režim je ale na traktory hrdý

Romancov upozorňuje na pondělní výroky Kremlu o tom, že se málem podařilo zasáhnout velitelské centrum batalionu Azov a kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského:

„Málem. Rusové mají na jednu stranu vysoce přesné rakety a pak se jim málem podařilo údajně něco zasáhnout? To by při troše snahy mohlo vyvolat pochybnosti i u ruských konzumentů zpráv.“

Poškození Kerčského mostu, důležité spojnice mezi Ruskem a Krymem, je pro Moskvu velkou ránou.

„Je to hlavně obrovský reputační problém. Kerčský most byl považován za úspěch vládnutí Vladimira Putina. Byl to zmaterializovaný symbol úspěšného připojení Krymu,“ říká Romancov.

Uznává, že z inženýrského a stavebního hlediska jde bezesporu o velkolepou stavbu. „Rusko most postavilo s dvouletým zpožděním a s obrovskými problémy, protože po anexi Krymu byly uvaleny sankce. Ale zvládlo to a až dosud byl plně funkční,“ zdůrazňuje.

Výbuch ho však citelně poškodil. „Propustnost mostu je teď asi 400 až 500 aut za hodinu, tedy pouhé jedno procento kapacity, na kterou byl most stavěn,“ říká politický geograf.

Pro zásobování ruské armády jsou důležitější železniční koleje na mostě. „Rusové tvrdí, že vlaky jezdí, s největší pravděpodobností jich bude méně a budou jezdit pomaleji. Ale jezdí,“ dodává Romancov.

Běloruský traktor pro Putina

V pátek, v předvečer útoku na Kerčský most, oslavil ruský prezident Putin 70. narozeniny. „Oslavy samozřejmě nebyly tak pompézní, jaké by byly, kdyby Putin vůbec válku nevyhlásil, nebo v ní zvítězil. Sice nahnali tisíce studentů na náměstí, ale nálada nebyla nikterak spontánní,“ hodnotí Romancov.

Vůdce běloruského režimu Alexandr Lukašenko dal Putinovi poukázku na traktor běloruské výroby. Traktory přitom Ukrajinci používali k odtahování ruských tanků a jiné techniky.

„Nemohu vyloučit, že Lukašenko si toto píchnutí neodpustil,“ připouští politický geograf a pokračuje:

„Pro Bělorusy ale je zemědělská technika to, na co jsou hrdí, tedy státní moc je na to hrdá. Myslím, že i pokud chtěl Lukašenko Putina popíchnout, tak to rozhodně mohl zdůvodnit tím, že traktor je něco echt běloruského.“

NEW: Belarus leader Lukashenko gave Putin an unusual gift on Russian president's 70th birthday: A tractor pic.twitter.com/WcL9LVt573 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 7, 2022

‚Bidenova slova bych bral vážně‘

Americký prezident Joe Biden se nicméně nechal slyšet, že hrozba jaderného armagedonu je teď největší od kubánské raketové krize z roku 1962. Podle Bidena Putin nežertuje, když mluví o použití jaderných, biologických nebo chemických zbraní, protože ruská armáda je vysoce neefektivní.

„To, že je Rusko ve válce velkých rozměrů a že má jaderné zbraně, je fakt. Máme tady ale také ruskou vojenskou doktrínu,“ upozorňuje Romancov a upozorňuje, že z Ruska přichází protichůdné signály. Zatímco třeba šéf ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv mluví o použití jaderných zbraní, tak z ministerstva zahraničí zní, že jejich užití nepřipadá v úvahu.

Politický geograf Michael Romancov | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Vyberte si, co z toho je pravda a proč,“ říká politický geograf.

„Víme, že americké zpravodajské služby měly v posledních letech pověst pošramocenou. Ale předpověděly správně ruskou invazi na Ukrajinu. Tím spíš je zapotřebí to brát vážně a já bych Bidenova slova v tento okamžik vážně bral,“ uzavírá Michael Romancov.

