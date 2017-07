Rusko budou muset opustit stovky amerických diplomatů, oznámil prezident Putin

První zprávy o vynucené redukci diplomatického sboru se objevily už v pátek, kdy odvetu za sankce naznačilo ruské ministerstvo zahraničí.

Nebylo ovšem jasné, kolika lidí se dotkne. Nejmenovaný zdroj nicméně agentuře Interfax řekl, že půjde o stovky lidí. To nyní potvrdil sám šéf Kremlu.

„Pokud jde o další možná opatření nebo o to, zda je to hodně nebo málo, pak z hlediska práce diplomatického úřadu je to jistě citelné. Protože v Rusku pracovalo a dosud pracuje více než tisíc pracovníků - diplomatů a technického personálu - a 755 z nich teď bude muset svou práci v Ruské federaci ukončit. To je citelné,“ uvedl Putin.

Opatření s dotkne diplomatů a dalších pracovníků amerického velvyslanectví v Moskvě a konzulátů v Petrohradě, Jekatěrinburgu a Vladivostoku.

Zákon o sankcích ve čtvrtek schválil Kongres, prezident o den později oznámil, že ho podepíše.

Jak již dříve napsala agentura AP, nové sankce mají Rusko potrestat za jeho údajné zásahy do loňských amerických prezidentských voleb a za vojenskou agresi na Ukrajině a v Sýrii. Restrikce přitom postihují klíčová odvětví ruského hospodářství a rozšiřují již platná omezení.

Důležitou součástí zákona je navíc ustanovení, které brání hlavě státu sankce zmírnit či zrušit bez souhlasu Kongresu.