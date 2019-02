Rusové úspěšně vyzkoušeli jaderný pohon ‚neviditelných střel‘ Buřňák

„V lednu na jednom z polygonů úspěšně skončila nejdůležitější etapa zkoušek podzvukové střely s plochou dráhou letu Burevestnik, zkoušky jaderného pohonu,“ řekl TASS nejmenovaný zdroj. Zkoušky podle něj potvrdily ohlášené parametry reaktoru, který umožňuje neomezený dolet střely.

Vynálezce jedu Novičok přišel o práci. Podle pomlouvačných letáků obtěžuje děti před školou Číst článek

Loni v srpnu americká televize CNBC s odvoláním na zdroje ze zpravodajských služeb uvedla, že Rusové se pokusí zjistit místo v Barentsově moři, kam prý dopadla střela s jaderným pohonem při neúspěšných zkouškách na konci roku 2017. Zpráva okamžitě zaujala i ruská média, oficiální místa ji ale ponechala bez odezvy.

Existenci ruských „neviditelných“ střel s jaderných pohonem, neomezeným doletem a nepředvídatelnou drahou letu poprvé veřejnosti a světu oznámil prezident Vladimir Putin loni 1. března v projevu, vnímaném jako vyvrcholení kampaně před volbami, ve kterých byl znovu na dalších šest let zvolen hlavou státu. „Nikdo ve světě takové střely nemá,“ zdůraznil prezident.

Americké ministerstvo obrany v reakci na Putinova slova tehdy oznámilo, že vývoj ruských zbraní sleduje a v plánech na obranu země s nimi počítá. „Prohlášení nás nepřekvapilo a americký lid může být ujištěn, že jsme plně připraveni,“ ujistil Pentagon prostřednictvím své mluvčí.

CNBC loni v srpnu uvedla, že střela s jaderným pohonem uletěla jen asi 35 kilometrů, než se vymkla kontrole a zřítila se. Již v květnu CNBC - opět s odvoláním na své zdroje - informovala, že během několika měsíců se nepovedly čtyři zkoušky ruských střel; nejdelší let trval dvě minuty, nejkratší jen čtyři vteřiny. Rusko tehdy zprávu o neúspěšných zkouškách popřelo. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov doporučil novinářům, aby raději věřili prezidentu Putinovi.

Ten předloni v půli prosince podle agentury Interfax podepsal nezveřejněný výnos o zařazení nových zbraní do zbrojního programu na léta 2018 až 2027. Celkem Putin loni v březnu ohlásil existenci šesti nových zbraní. Zpravodajci podle CNBC odhadovali, že dvě z nich by měly být schopny nasazení do roku 2020.