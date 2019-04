Nový ruský zákon o ochraně politiků před urážkami už zasáhl některá média. Zablokoval jim stránky

Ruské úřady začínají uplatňovat zbrusu nový zákon, který stíhá tzv. neuctivý přístup k politikům na sociálních sítích. S kontroverzním zákonem se už dostala do střetu první ruská internetová média. Úřad Roskomnadzor, který na média dohlíží, jejich stránky odblokoval až poté, co nežádoucí obsah odstranila. Jaroslavl 9:11 15. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský úřad Roskomnadzor dohlíží v Rusku na obsah médií a internetu. | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

V Jaroslavli místní internetová média Yarcube.ru a 76.ru nedávno zveřejnila fotografii nápisu na policejní budově kritizující ruského prezidenta Vladimíra Putina. Krátce poté zavolal do redakcí pracovník cenzurního úřadu Roskomnadzor a vyzval je, aby materiál ze svých stránek odstranila. Média to odmítla a Roskomnadzor jejich stránky zablokoval. Uvolnil je až poté, co problematické materiály ze stránek zmizely.

Yarcube.ru uveřejnil na svém webu fotky přetřené budovy. Na stránkách druhého zmiňovaného média – 76.ru – najdete nyní článek v původním znění, ale bez úvodní fotografie, která urážku zobrazovala. „Poslali jsme screenshoty s aktualizovaným obsahem úřadu. Po několika hodinách začalo vše opět fungovat,“ stojí ve vysvětlujícím článku redaktorky tohoto zpravodajského portálu. Během blokování se podle ní redaktorská práce přesunula na sociální sítě.

Šlo o vůbec první případ uplatnění nového ruského zákona, který zakazuje protivládní projevy na internetu.

Problémy i s BBC

Na začátku ledna obvinil tentýž ruský úřad také BBC. Údajně v jejich zpravodajství objevil projevy propagující terorismus. BBC toto nařčení odmítla s tím, že ruské zákony dodržuje.

Ke konci března vyzval Roskomnadzor také provozovatele virtuálních privátních sítí (VPN), aby se připojily ke státnímu internetovému systému. Pokud tak neučiní, hrozí jim zablokováním. VPN sítě umožňují lidem se připojit ke stránkám, které jsou jinak státem zakázány. V případě, že by se jejich provozovatelé rozhodli ke státnímu systému připojit, uživatelé by přístup k těmto službám ztratili. Podle The Moscow Times poslal cenzor takové upozornění NordVPN, Hola VPN, VPN Unlimited a dalším sedmi provozovatelům.

V případě Yarcube.ru článek na webu zůstal, fotografii ale nahradila jiná, kde je budova zachycena již po přetření problematického nápisu:

Полиция начала поиск человека, который оставил надпись оскорбительного содержания на здании ярославского УМВД Снимок части основного здания ярославского УМВД, на полуколоннах которого была оставлена оскорбительная надпись, выложил в соцсетях горожанин Кирилл Попутников. Корреспондент "Яркуба" вечером 31 марта осмотрел место и убедился, что буквы закрасили. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полиция заявит о поимке автора надписи, когда это произойдет.