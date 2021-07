‚Chceme vysvětlení cenzurního zásahu.‘ Praha pošle Moskvě nótu kvůli zablokování webu Českého rozhlas

Česko požaduje po Rusku vysvětlení, proč zablokovalo webové stránky Radio Prague International. Jedná se o stanici Českého rozhlasu, která vysílá do zahraničí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Stránky rozhlasové stanice, která vysílá mimo jiné i v ruštině, nejsou dostupné kvůli 20 let starému článku o Janu Palachovi.

Moskva/Praha 19:25 20. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít