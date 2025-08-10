Rusko zaútočilo na autobusové nádraží a univerzitní kliniku v Záporoží. Ve městě je 19 zraněných

Rusko v neděli zaútočilo na ukrajinské Záporoží řízenými leteckými bombami, které zasáhly mimo jiné autobusové nádraží a univerzitní kliniku. Podle serveru The Kyiv Independent si útok vyžádal nejméně 19 zraněných.

Ruské útoky zasáhly obytné oblasti, autobusové nádraží a univerzitní kliniku, uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí na síti X. 

Nejméně 19 lidí bylo při útoku zraněno, uvedl šéf správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Věk obětí se pohybuje od 24 do 77 let a všechny jsou v lékařské péči, napsal server s odvoláním Fedorova, který útok označil za teror. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí nejprve informovalo o nejméně 12 zraněných. 

Podle Fedorova ruský úder poškodil také sedm bytových domů a dalších budov v blízkosti autobusového nádraží. Záchranáři pátrají po dalších obětech, které mohly zůstat pod troskami.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se k úderům vyjádřil ve svém večerním projevu a uvedl, že útok na civilisty dokazuje neochotu Ruska uzavřít mír. „Proto jsou nutné sankce, je nutný tlak. Je nutná síla Spojených států, Evropy, všech národů světa, které chtějí mír a stabilitu v mezinárodních vztazích,“ dodal Zelenskyj.

Zelenského prohlášení přichází v době, kdy se americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin připravují na osobní setkání na Aljašce 15. srpna, kde budou jednat o situaci na Ukrajině.

Město Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny leží nedaleko frontové linie a je častým terčem ruských útoků od doby, co se Ukrajina už více než tři roky brání rozsáhlé ruské invazi.

