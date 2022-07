Rusko se dřív rozpadne, než by se stalo rovnocenným partnerem Číny, uvažuje investiční bankéř Jonáš

Investiční bankéř Ondřej Jonáš se domnívá, že dlouhodobě největší nebezpečí pro západní svět i Rusko představuje Čína. A největší strach z ukončení dodávek ruského plynu po plánované odstávce Nord Stream 1 zase mají Němci. „A oprávněně,“ říká v Osobnosti Plus. „Angele Merkelové se podařilo zvýšit závislost Německa na ruské energetice z asi 30 na 40 procent.“ Osobnost Plus Praha 20:07 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Celý program Green Dealu, kdy se Německo odpojilo od jádra a spoléhalo na plyn – pravda, jako přechodný zdroj energie, nicméně jako velice významný a důležitý –, vedl například k tomu, že země nemá dosud žádné terminály na přijímání zkapalněného plynu LNG,“ doplňuje Jonáš.

Připomíná, že zatím v Unii neexistovala společná energetická politika. „Až doposud tady nebyl impulz vytvářet něco společného, zvláštní infrastrukturu, která by dovedla rozvést a převést jak elektřinu, plyn, tak ropu napříč EU.“

Může ale šetření německých rodin zemi výrazně pomoci? „Nepodceňujme schopnost Němců něco udělat, když si to vezmou za své. Navíc to může být vynucené. Lidé si stěžují na 50 korun za litr benzinu, mluví se o tom, že může vyskočit na 90 korun, ale co když nebude k mání za jakoukoliv cenu? A to je situace, která může nastat,“ varuje investiční bankéř.

„Odpojení od ruského plynu je velmi pravděpodobné – je rozumné s tím počítat.“ Ondřej Jonáš

„To, co se snažím říct, je, že rozumný člověk se na tuto eventualitu připraví. Protože odpojení od ruského plynu je velmi pravděpodobné – nebudu říkat na kolik procent, ale je rozumné s tím počítat. Tak, jak to koneckonců činí zodpovědní politici v Unii.“

„Ano, mohou stoupnout ceny. Je pravděpodobné, že se podíl našeho rozpočtu na energie možná zdvojnásobí – ale je to náš účet za ruskou agresi na Ukrajině, forma naší podpory,“ uvažuje Jonáš.

Vřava kolem Putina

Bankéř Jonáš se nijak netají svými obavami z ruského prezidenta Vladimira Putina. Na to, jestli se po invazi na Ukrajinu zvětšují, však odpovídá oklikou. „Mám několik přátel, kteří jsou ,kremlinologové‘, tedy lidé, kteří se přímo zabývají tím, co se děje uvnitř ,Kremlinu‘.“

„Máme ale způsob, jak to, co se děje, takzvaně odečíst – například z toho, kdo byl vymazán z fotografie, nebo kdo kde stál a na jakou aktivitu se dostavil. A bezpochyby tam dochází ke vřavě.“

„Číňanů je asi desetkrát víc než Rusů. Spojenectví je velmi nerovné.“ Ondřej Jonáš

Ruská federace je podle Jonáše de facto kmenovou společností. „Kde je maximálně nějakých 200, možná tisíc lidí okolo Putina. Oni vytvářejí společnost oligarchů – a někteří z nich se k této agresi už vyjádřili. V každém případě bych si nedovolil tvrdit, že Putin má dnes velice jistou pozici,“ uvažuje. A dodává, že to, co se v Kremlu doopravdy děje, ví jen Putin.

Jonáš se pak domnívá, že největší nebezpečí pro západní svět ale i pro samotné Rusy je Čína.

„Rusko pro nás je výzvou v energetice a ve vojenství, tedy ve válce. Ale nikoli v technologiích, v akademické oblasti také prakticky ne. Zatímco Čína dovede dělat, jak jsme viděli, v biologii docela zajímavé kousky. Dovede krást intelektuální vlastnictví, využít ho a obrátit proti nám.“

„Takže je tady dlouhodobě velká výzva a hledáme Henryho Kissingera, který by Rusko oddělil od Číny tak, aby se ti dva porvali – podobně jako v 60. letech.“

„Já být v Kremlu, tak říkám, že největší nebezpečí pramení z Číny,“ Ondřej Jonáš

Jonáš připomíná, že Číňanů je asi desetkrát víc než Rusů, takže vzájemné spojenectví je navíc velmi nerovné.

„Uvažovat o Rusku jako o rovnocenném partnerovi Číny není jak v ekonomické, tak ve vojenské oblasti dlouhodobě možné. To se Rusko dřív rozpadne, než by se toto stalo. Ti dva spolu měli války, navíc Čína dlouhodobě prahne po surovinách na Sibiři. Už dnes velice silně infiltruje do oblastí, které s Čínou sousedí – ekonomickým vlivem a pochopitelně obchodem jejich vliv roste.“

„Já být Rusem, já být v Kremlu, tak poukazuji na to, že dlouhodobě největší nebezpečí pro Rusko pramení z Číny,“ uzavírá investiční bankéř.

